Звільнені і щасливі: як покарали посадовців-фігурантів корупційних скандалів — розслідування (відео)

В розслідуванні вибірково згадали фігурантів гучних скандалів, щодо яких система ніяк не відреагувала на їхнє обростання нерухомістю та незаконне збагачення.

Related video

Звільнення з посади після "зальоту" сприймається як вирішення проблеми, а не покарання. Дуже рідко в Україні зі звільненнями з'являються і кримінальні провадження, але далі після цього "першого кроку" далі ніхто і нікуди не йде. Що сталося з фігурантами гучних скандалів йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Журналісти називають фігурантів "звільненими і щасливими", оскільки після скандалів майже ніхто з них "не сів", а у деяких фігурантів гучних скандалів після звільнення з посади справи навіть пішли вгору.

Заступник Кличка Володимир Прокопів

Володимир Прокопів Фото: Bihus.Info

Як кажуть журналісти, поки Прокопів перебував на посаді у Київраді, його друзі обростали нерухомістю, при чому, комунальною. Після скандального розслідування міський голова Віталій Кличко звернувся з проханням до правоохоронців факти, висвітлені в ЗМІ, а сам Прокопів написав заяву на звільнення. Втім, заява Прокопіва досі не підписана.

"Ми можемо дати поштовх офіційному слідству, але далі наказати офіційно розслідувати правоохоронним органам — ні. Не факт, що його ще звільнять. Нерви заспокоїлися, драматичний епізод вичерпано. Депутатський мандат нікуди не дінеться і об'єкти нерухомості нікуди не пропадуть", — говорить журналістка Ангеліна Капітула.

Колишній заступник керівника Нацполіції Дмитро Тишлек

Фото: Нацполiцiя Украiни

Дмитро Тишлек потрапив у скандал через російський паспорт дружини, оренду нерухомості у російського бізнесмена, близького до кримінального авторитета, поїздки тещі в окупований Крим та появу у родини квартири у столиці.

Після поширення інформації у ЗМІ в Нацполіції провели розслідування, але жодних фактів причетності Тишлека до зав'язків з кримінальним авторитетом не виявили, повернули Тишлека на посаду. але той звільнився сам, і зараз пише докторську в університеті внутрішніх справ.

ДБР після розслідування відкрило на Тишлека кримінальне провадження за статтею "незаконне збагачення", але результатів немає, а рік після скандалу вже минув.

Ексголова "Київміськбуду" Ігор Кушнір

Ігор Кушнір

Голова "Київміськбуду" втрапив у скандал, коли виїхав за кордон за довідкою про наявність інвалідності і там видерся на гору Еверест. Після цього його відсторонили від займаної посади і оголосили про аудиторську перевірку на підприємстві. Зараз "Київміськбуд" клянчить у Київради 5 млрд гривень, щоб відновити будівництво обіцяних ЖК, щоб прикрити "фак ап". А поки Кушнір керував компанією, КП перетворилося на його особистий бізнес, а його родина і друзі обросли нерухомістю. Аудит виявив, що 5 млрд гривень потрібні для стабілізації роботи підприємства. Аудит провели, але розкрадань не виявили. Кушнір звільнився і зник — за чутками він інвестує у ресторани в Лондоні. А щодо юридичної відповідальності — обшуки в нього вдома провели і на тому все.

Ексзавгосп Нацполіції Іван Наумов

Іван Наумов

Екскерівник Департаменту управління майном Нацполіції Іван Наумов опинився в епіцентрі скандалу, коли журналісти виявили в нього купу дорогої нерухомості, готельні комплекси, які працювали під час карантину, зокрема, 5-поверховий будинок, а його теща Тетяна Зачиняєва, є власницею люксової Maserati Levante, земельних ділянок під Києвом та Миколаєвом, а також недобудову вартістю у півмільйона доларів. Наумова після скандалу звільнили, але журналісти з'ясували, що після звільнення він розпочав будівництво готельного комплексу із СПА, пірс для яхт, та 75 котеджів. Ціна на котеджі 12-23 млн гривень. Також експоліцейський продовжив користуватися елітними автомобілями.

Звільнили Наумова лише після 3 розслідування журналістів, коли його заміський комплекс відпочинку працював у розпал коронавірусу. На майно — не поліцейська а приватне, ніхто уваги не звертав. Після звільнення Іванов займається розбудовою свого бізнесу.

Висновки

Журналісти підсумували, що в розслідуванні вибірково згадали фігурантів гучних скандалів, і показали, що за 11 років життя редакції список можна розігнати до 2-годинного ефіру. Система ніяк не відреагувала, можна втішатися звільненнями, бо більше немає чим і тішитися тим, що звільнені хоча б далі вже не нарощуватимуть свої мільйони у державному секторі.

"Дивишся на цих щасливих х пенсіонерів, які звільнилися від проблем і відповідальності і крамольно думаєш, може б їх не звільняли. Не в наших широтах говорити про закон. Дилема", — сказала Ангеліна Капітула.