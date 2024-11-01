Уволенные и счастливые: как наказали чиновников-фигурантов коррупционных скандалов — расследование (видео)

В расследовании выборочно вспомнили фигурантов громких скандалов, в отношении которых система никак не отреагировала на их обрастание недвижимостью и незаконное обогащение.

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Увольнение с должности после "залета" воспринимается как решение проблемы, а не наказание. Очень редко в Украине с увольнениями появляются и уголовные производства, но дальше после этого "первого шага" дальше никто и никуда не идет. Что произошло с фигурантами громких скандалов говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты называют фигурантов "уволенными и счастливыми", поскольку после скандалов почти никто из них "не сел", а у некоторых фигурантов громких скандалов после увольнения с должности дела даже пошли вверх.

Заместитель Кличко Владимир Прокопив

Владимир Прокопов Фото: Bihus.Info

Как говорят журналисты, пока Прокопив находился на должности в Киевсовете, его друзья обрастали недвижимостью, причем, коммунальной. После скандального расследования городской голова Виталий Кличко обратился с просьбой к правоохранителям факты, освещенные в СМИ, а сам Прокопив написал заявление на увольнение. Впрочем, заявление Прокопива до сих пор не подписано.

"Мы можем дать толчок официальному следствию, но дальше приказать официально расследовать правоохранительным органам — нет. Не факт, что его еще уволят. Нервы успокоились, драматический эпизод исчерпан. Депутатский мандат никуда не денется и объекты недвижимости никуда не пропадут", — говорит журналистка Ангелина Капитула.

Бывший заместитель руководителя Нацполиции Дмитрий Тишлек

Фото: Нацполиция Украины

Дмитрий Тишлек попал в скандал из-за российского паспорта жены, аренды недвижимости у российского бизнесмена, близкого к криминальному авторитету, поездки тещи в оккупированный Крым и появление у семьи квартиры в столице.

После распространения информации в СМИ в Нацполиции провели расследование, но никаких фактов причастности Тишлека к связям с криминальным авторитетом не обнаружили, вернули Тишлека на должность. но тот уволился сам, и сейчас пишет докторскую в университете внутренних дел.

ГБР после расследования открыло на Тишлека уголовное производство по статье "незаконное обогащение", но результатов нет, а год после скандала уже прошел.

Экс-глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир

Игорь Кушнир

Глава "Киевгорстроя" попал в скандал, когда выехал за границу за справкой о наличии инвалидности и там забрался на гору Эверест. После этого его отстранили от занимаемой должности и объявили об аудиторской проверке на предприятии. Сейчас "Киевгорстрой" клянчит у Киевсовета 5 млрд гривен, чтобы возобновить строительство обещанных ЖК, чтобы прикрыть "фак ап". А пока Кушнир руководил компанией, КП превратилось в его личный бизнес, а его семья и друзья обросли недвижимостью. Аудит выявил, что 5 млрд гривен нужны для стабилизации работы предприятия. Аудит провели, но хищений не обнаружили. Кушнир уволился и исчез — по слухам он инвестирует в рестораны в Лондоне. А насчет юридической ответственности — обыски у него дома провели и на том все.

Экс-завхоз Нацполиции Иван Наумов

Иван Наумов

Экс-руководитель Департамента управления имуществом Нацполиции Иван Наумов оказался в эпицентре скандала, когда журналисты обнаружили у него кучу дорогой недвижимости, гостиничные комплексы, которые работали во время карантина, в частности, 5-этажный дом, а его теща Татьяна Зачиняева, является владелицей люксовой Maserati Levante, земельных участков под Киевом и Николаевом, а также недострой стоимостью в полмиллиона долларов. Наумова после скандала уволили, но журналисты выяснили, что после увольнения он начал строительство гостиничного комплекса со СПА, пирс для яхт, и 75 коттеджей. Цена на коттеджи 12-23 млн гривен. Также экс-полицейский продолжил пользоваться элитными автомобилями.

Уволили Наумова только после 3 расследования журналистов, когда его загородный комплекс отдыха работал в разгар коронавируса. На имущество — не полицейское, а частное, никто внимания не обращал. После увольнения Иванов занимается развитием своего бизнеса.

Выводы

Журналисты подытожили, что в расследовании выборочно вспомнили фигурантов громких скандалов, и показали, что за 11 лет жизни редакции список можно разогнать до 2-часового эфира. Система никак не отреагировала, можно утешаться увольнениями, потому что больше нечем и радоваться тому, что уволенные хотя бы дальше уже не будут наращивать свои миллионы в государственном секторе.

"Смотришь на этих счастливых пенсионеров, которые освободились от проблем и ответственности и крамольно думаешь, может бы их не увольняли. Не в наших широтах говорить о законе. Дилемма", — сказала Ангелина Капитула.