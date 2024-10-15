Семья заместителя Кличко приобрела "целый банк" недвижимости, — расследование (видео)

За последние 10 лет квартирами, домами и коммерческими помещениями обзавелись тесть, теща и жена Владимира Прокопива. Теща Стелла Штурмай смогла позволить себе особняк за 180 тысяч долларов, хотя последний раз официально работала в 2018 году и зарабатывала менее 20 тысяч гривен в месяц.

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Родственники заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива накупили коммерческую и жилую недвижимость за время, когда он работал в Киевсовете и КГГА. Об этом 14 октября сообщили в Bihus.Info.

Владимир Прокопив — депутат Киевсовета (с 2014 года) и глава фракции "Европейская Солидарность". С 2014 по 2015 он руководил земельной комиссией, с 2015 по 2019 работал секретарем горсовета, а с 2021 года стал одним из заместителей Кличко. В городской совет он пришел из бизнеса, также много лет работал помощником нардепов, в том числе экс-президента Петра Порошенко.

"Поэтому во властные круги он попал небедным человеком: семья имела дом и квартиру в столице, новые машины, средства на счетах и т.д. Но именно за 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок", — отметили журналисты.

Они выяснили, что сначала новой недвижимостью обзавелся тесть Прокопива Андрей Штурмай. В 2015 году на него было оформлено ООО "ВП СЕРВИС", и менее чем за год компания приобрела недвижимости на примерно 600 квадратных метров. Речь идет о квартире и офисах в разных районах Киева — ЖК "Зеленый остров" на Сырце, ЖК "Парковая Башня" на Виноградаре, а также в новостройке на Левом берегу. В 2020 году к этому добавились еще 150 квадратных метров в центральном ЖК "Тетрис Холл".

Фото ЖК "Тетрис Холл" Фото: Bihus.Info

В тот же период другого бизнеса Штурмай не имел. По данным СМИ, он работал за "копеечную зарплату" в АО "Иванофранковскгаз". Прокопив рассказал, что тесть много лет работает "наемным работником" в строительной сфере за рубежом, но бизнеса там не имеет.

Теща Прокопива Стелла Штурмай также стала обладательницей новой недвижимости. Речь идет о частном доме в КГ "Новая Ходосовка" площадью примерно в 180 квадратных метров. На момент покупки его рыночная цена достигала 180 тысяч долларов.

Расследователи выяснили, что доходы Штурмай за последние 10 лет "в 10 раз меньше", а последняя ее известная должность — заместителя по учебно-производственной работе в художественном училище №3 Ивано-Франковска. Там теща работала до 2018 года за зарплату не более чем 20 тысяч гривен.

Жене Прокопива Вере тоже, по информации редакции, есть где жить. На нее оформлено коммерческое помещение в ЖК "Теремки" площадью в 600 квадратных метров, которое в 2021 году стоило 13 миллионов гривен. Также женщина проинвестировала трехкомнатную квартиру в ЖК "Хеппи Хаус", летом 2022 года заплатив за нее примерно 2 миллиона гривен. Однако отмечается, что застройщик продавал квартиры вдвое дороже.

Фото ЖК "Теремки" Фото: Bihus.Info

Также на Прокопов зарегистрировано ООО "ВП ГРУП". 25 февраля 2022 года компания инвестировала средства в самый дорогой ЖК Киева "Сигнечер". Комплекс был недостроен, и однокомнатную квартиру площадью в 70 квадратных метров перекупили у предыдущего инвестора. Заместитель Кличко объяснил, что тот выезжал из страны и просил выкупить объект.

Тем инвестором оказался друг Прокопива Андрей Стеценко. Сообщается, что его жена работает в секретариате Киевсовета. Ее декларации показывают доходы, "несоизмеримые с инвестициями" даже несмотря на заниженную в разы цену.

Фото Стеценко и ЖК "Сигнечер" Фото: Bihus.Info

В частности, за квартиру в ЖК "Сигнечер" Стеценко отдал в 2019 году 1,4 миллиона гривен. Застройщик тогда продавал однокомнатные квартиры минимум по 6 миллионов.

"Поэтому есть сомнение, что Стеценко изначально был настоящим инвестором", — подчеркнули расследователи.

Самой свежей покупкой компании, оформленной на жену чиновника, стало еще одно коммерческое помещение. Его площадь достигает 70 квадратных метров, расположенное в ЖК "Метрополь". Прокопив рассказал, что недвижимость весной обошлась в 3 миллиона гривен.

Фото ЖК "Метрополь" Фото: Bihus.Info

"То есть менее чем по 1 тыс. долл./квадрат, хотя сейчас коммерческий метр в этом ЖК продают по цене от 2 тыс. долл. Сам Прокопив утверждает, что является экспертом в недвижимости и просто умеет правильно торговаться", — добавили журналисты.

Напомним, 11 октября журналисты сообщили, что жена руководителя отдела ГБР, которое занимается преступлениями правоохранителей и судей, Александра Говорущака приобрела дом за якобы втрое ниже рыночной цены.

Также 11 октября было опубликовано расследование о том, что должность председателя МСЭК стоит не менее 50 тысяч долларов. В случае Киева — вдвое дороже.