Родина заступника Кличка придбала "цілий банк" нерухомості, — розслідування (відео)

За останні 10 років квартирами, будинками й комерційними приміщеннями охазяйнувались тесть, теща та дружина Володимира Прокопіва. Теща Стелла Штурмай змогла дозволити собі особняк за 180 тисяч доларів, хоча востаннє офіційно працювала 2018 році й заробляла менш як 20 тисяч гривень на місяць.

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Родичі заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Прокопіва накупили комерційну та житлову нерухомість за час, коли він працював у Київраді й КМДА. Про це 14 жовтня повідомили у Bihus.Info.

Володимир Прокопів — депутат Київради (з 2014 року) та голова фракції "Європейська Солідарність". З 2014 по 2015 він керував земельною комісією, з 2015 по 2019 працював секретарем міськради, а з 2021 року став одним з заступників Кличка. В міську раду він прийшов з бізнесу, також багато років працював помічником нардепів, у тому числі експрезидента Петра Порошенка.

"Відтак до владних кіл він потрапив небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д. Але саме за 10 років Прокопіва на топпосадах активи чиновника і близьких йому людей за кількістю і за якістю зробили космічний ривок", — зауважили журналісти.

Вони з’ясували, що спочатку новою нерухомістю охазяйнувався тесть Прокопіва Андрій Штурмай. У 2015 році на нього було оформлене ТОВ "ВП СЕРВІС", і менш як за рік компанія придбала нерухомості на приблизно 600 квадратних метрів. Йдеться про квартиру й офіси у різних районах Києва — ЖК "Зелений острів" на Сирці, ЖК "Паркова Вежа" на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі. У 2020 році до цього додались ще 150 квадратних метрів у центральному ЖК "Тетріс Холл".

Фото ЖК "Тетріс Холл" Фото: Bihus.Info

У той самий період іншого бізнесу Штурмай не мав. За даними ЗМІ, він працював за "копійчану зарплатню" в АТ "Іванофранківськгаз". Прокопів розповів, що тесть багато років працює "найманим працівником" у будівельній сфері закордоном, але бізнесу там не має.

Теща Прокопіва Стелла Штурмай також стала власницею нової нерухомості. Йдеться про приватний будинок у КМ "Нова Ходосівка" площею приблизно у 180 квадратних метрів. На момент покупки його ринкова ціна сягала 180 тисяч доларів.

Розслідувачі з’ясували, що доходи Штурмай за останні 10 років "в 10 разів менші", а остання її відома посада — заступниці з навчально-виробничої роботи у художньому училищі №3 Івано-Франківська. Там теща працювала до 2018 року за зарплатню не більш ніж 20 тисяч гривень.

Дружині Прокопіва Вірі теж, за інформацією редакції, є де жити. На неї оформлене комерційне приміщення в ЖК "Теремки" площею у 600 квадратних метрів, яке у 2021 році коштувало 13 мільйонів гривень. Також жінка проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК "Хеппі Хаус", влітку 2022 року заплативши за неї приблизно 2 мільйони гривень. Однак зазначається, що забудовник продавав квартири вдвічі дорожче.

Фото ЖК "Теремки" Фото: Bihus.Info

Також на Прокопів зареєстроване ТОВ "ВП ГРУП". 25 лютого 2022 року компанія інвестувала кошти у найдорожчий ЖК Києва "Сігнечер". Комплекс був недобудований, і однокімнатну квартиру площею у 70 квадратних метрів перекупили у попереднього інвестора. Заступник Кличка пояснив, що той виїжджав з країни й просив викупити об’єкт.

Тим інвестором виявився друг Прокопіва Андрій Стеценко. Повідомляється, що його дружина працює в секретаріаті Київради. Її декларації показують доходи, "неспівмірні з інвестиціями" навіть попри занижену в рази ціну.

Фото Стеценка та ЖК "Сігнечер" Фото: Bihus.Info

Зокрема, за квартиру у ЖК "Сігнечер" Стеценко віддав у 2019 році 1,4 мільйона гривень. Забудовник тоді продавав однокімнатні квартири щонайменше по 6 мільйонів.

"Відтак є сумнів, що Стеценко від початку був справжнім інвестором", — підкреслили розслідувачі.

Найсвіжішою покупкою компанії, оформленої на дружину чиновника, стало ще одне комерційне приміщення. Його площа сягає 70 квадратних метрів, розташоване у ЖК "Метрополь". Прокопів розповів, що нерухомість навесні обійшлася у 3 мільйоні гривень.

Фото ЖК "Метрополь" Фото: Bihus.Info

"Тобто менш ніж по 1 тис. дол./квадрат, хоча нині комерційний метр в цьому ЖК продають за ціною від 2 тис. дол. Сам Прокопів переконує, що є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися", — додали журналісти.

Нагадаємо, 11 жовтня журналісти повідомили, що дружина керівника відділу ДБР, яке займається злочинами правоохоронців і суддів, Олександра Говорущака придбала будинок за нібито втричі нижчу ціну за ринкову.

Також 11 жовтня було опубліковане розслідування про те, що посада голови МСЕК коштує не менш як 50 тисяч доларів. У випадку Києва — вдвічі дорожче.