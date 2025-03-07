Обживаются в ОАЭ, Флориде и на Кипре: куда украинские депутаты вывезли семьи (видео)

Некоторые депутаты и их семьи с начала войны обосновались за рубежом. Родные Виталия Борта живут во Флориде, Федор Христенко поселился в ОАЭ, а семья Андрея Пузийчука выбрала Испанию, пишет Bihus.Info.

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В Украине недавно создали Министерство национального единства, которое должно вернуть граждан из-за рубежа. По официальным данным, за пределами страны сейчас около от 5 до 9 млн украинцев. Правительство говорит, что надо создавать условия для их возвращения. Но пока говорят о возвращении, некоторые депутаты и их семьи давно обосновались за рубежом. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты рассказали о тех депутатах, которые указали в своих декларациях недвижимость за границей и вспомнили тех, кто сбежал из-за уголовного преследования.

Так, например, депутат Артем Дмитрук, который сбежал из Украины буквально за какое-то время до того, как его ехали арестовывать правоохранители. Нашелся депутат в Лондоне и не в приюте для беженцев, а в приличных апартаментах. Журналисты говорят, что Дмитрук готовился к побегу, о чем свидетельствует инстаграм его жены, но о чем молчала его декларация.

Еще один депутат Александр Куницкий поехал в командировку в США, но из нее так и не вернулся, потому что в Украине его ждет подозрение за подделку документов, а в Израиле — комфортабельная квартира в Хайфе. Недавно "Украинская правда" показывала, как нардеп праздновал в Дубае день рождения своей матери, где "засветились" Наталья Королевская с мужем и действующий депутат ВР Сергей Шахов.

Александр Куницкий "засветился" в Дубае

Другой депутат Вадим Столар. До войны он много времени проводил за границей. А после начала полномасштабного российского вторжения зарегистрировал номер в Дубае, а также несколько компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, которые там уже развернули строительную деятельность.

Во Флориде в США живет семья нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виталия Борта. Жена Борта с 2021 года не живет в Украине. Хотя сам депутат неоднократно бывал на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыму, его жена не перебралась в Россию, а уехала жить в США. В 2023 году у зятя Борта Андрея Щербаня появилась фирма, которая предоставляет услуги по остеклению окон и террас в Америке. Фирма зарегистрирована по адресу во Флориде. Мать Борта имеет дом и землю под Киевом.

Апартаменты, в которых живет семья Виталия Борта во Флориде

Коллега Борта и по парламенту и "по духу" Федор Христенко, сейчас беспартийный, но прошел в Раду от ОПЗЖ, выехал за границу с семьей. В декларации за 2023 год он указал, что проживает в ОАЭ, где арендует номер в отеле вместе с женой и дочерью. Также он указал в декларации, что имеет квартиру в Варшаве. Летом 2022 года именно там журналисты обнаружили 3 элитные машины, записанные на жену нардепа. С 2024 года он не был ни на одном заседании в Раде, а в его декларации "святятся" российские состояния его жены.

Другой нардеп Андрей Пузийчук от "Батькивщины". В 2022 году он декларировал, что его жена и трое дочерей живут в Черногории, но потом переехали в Испанию, где живут в имении по данным в декларации — бесплатно. В 2023 году депутат заявил, что развелся с женой и переписал на нее недвижимость и земельные участки. В разговоре с журналистами депутат не упомянул, что жена бывшая и заявил, что они планируют вернуться в Украину.

Еще один народный избранник от "Батькивщины" Валерий Дубиль задекларировал имение на Кипре. Оба сына депутата Илья и Иван, которые на начало полномасштабного российского вторжения были совершеннолетними, сейчас живут за границей, один — в Польше, а потом переехал в Швейцарию, другой последние фото постил из Парижа.

Сыновья Валерия Дубиля живут за границей

Напомним, что ранее журналисты рассказывали о том, что очень редко в Украине с увольнениями появляются и уголовные производства, но дальше после этого "первого шага" дальше никто и никуда не идет и что произошло с фигурантами громких скандалов.