Компанія 90-річної матері нардепа Молотка продавала з націнкою матеріали для фортифікацій на Сумщині, — Bihus

Компанія "Дінастія", що займалася будівництвом фортифікаційних споруд у Сумській області, купувала за завищеними цінами матеріали у фірм, пов'язаних з народним депутатом Ігорем Молотком. Одна з цих фірм зареєстрована на його 90-річну матір.

ТОВ "ТД "Дінастія" отримало загалом близько 126 мільйонів гривень державних коштів на зведення фортифікацій у Сумській області. Подробиці фінансової схеми розповіли кореспонденти Bihus.info у власному розслідуванні.

Для здійснення робіт ТОВ "Дінастія" закупило матеріали у компанії "Шостстройресурс", яку згодом було записано на 90-річну матір нардепа Ігоря Молотка. Йдеться про суму понад 40 мільйонів гривень, з'ясували журналісти.

ТОВ "Шостстройресурс" натомість закуповувало матеріали від виробника, а "Дінастії" перепродавало зі значною націнкою.

На слід нардепа Молотка у ймовірних махінаціях довкола будівництва фортифікацій також навело ТОВ "Норд Трек". Журналісти знайшли у його декларації дані про те, що ця компанія платить зарплату співмешканці Молотка. У ТОВ "Норд Трек" підрядник купував протитанкові піраміди. Загалом на цій схемі, як з'ясували журналісти, держава могла втратити близько 9,5 мільйона гривень.

Сам нардеп у відповіді на запитання журналістів заявив, що не отримував вигоди від жодної зі згаданих компаній. Також він нібито не мав впливу на те, аби компанії отримували замовлення на матеріали для будівництва фортифікацій.

Хто такий Ігор Молоток

shostka.info | народний депутат Ігор Молоток

Як свідчать дані на сайті "ЧЕСНО", Ігор Молоток — народний депутат Верховної Ради 7, 8 і 9 скликань, підприємець.

Політичну кар'єру Молоток починав з 2002 року, коли став помічником колишнього зараз народного депутата "Партії Регіонів" Григорія Дашутіна. Дашутіна у 2023 році затримали та оголосили підозру у пособництві РФ.

До 27 лютого 2014 року був членом фракції "Партії регіонів", після того — групи "Суверенна європейська Україна".

У серпні 2025 року НАБУ провело обшуки у будинку Молотка та його родичів через підозру на ймовірне незаконне збагачення та недостовірне декларування.

Нагадаємо, 13 серпня народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка оголосили у розшук.

4 серпня "Суспільне" повідомило, що Вищий антикорупційний суд взяв під варту нардепа Кузнєцова.