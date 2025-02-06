Луганские чиновники разворовали более 100 млн грн на закупке дров для ВСУ, — ГБР (фото, видео)

Правоохранители установили 47 фактов закупок по завышенной стоимости. Им уже сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Related video

В Луганске должностные лица квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО), который входит в систему сил логистики ВСУ, вместе с пособниками разворовали более 101 млн гривен при закупках дров для нужд Вооруженных Сил Украины. Их разоблачили сотрудники Государственного бюро расследований, сообщается в пресс-центре ведомства.

Схему организовал бывший глава КЭВ г. Луганск и привлек действующих должностных лиц подразделения. Луганск и привлек действующих должностных лиц подразделения. Они организовали покупку дров для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

"Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн", — говорится в сообщении.

Правоохранителями проведены 28 обысков, в результате которых изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны. Пятерым участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника КГГА и его сообщников, которые во время войны разворовали более 6 млн грн на закупках к каретам скорой помощи. Чтобы избежать уголовной ответственности организатор схемы после незаконных сделок был переведен на более низкую должность.

Добавим, что недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату в соорганизации завладения средствами АО Укрзализныця при закупке кабельно-проводниковой продукции. В СМИ назвали фамилию — им является народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Виктор Бондарь.