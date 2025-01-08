Присвоил 6 млн грн: чиновник КГГА разворовывал деньги, предназначенные для карет скорой помощи

Во избежание уголовной ответственности организатор схемы после незаконных сделок был переведен на более низкую должность.

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Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) и его сообщников, которые во время войны разворовали более 6 млн грн на закупках к каретам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По результатам комплексных мероприятий задержан чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс" КГГА и четыре его сообщника, которые подозреваются в хищении более 6 млн грн", — говорится в сообщении.

По материалам дела, фигуранты присвоили средства, которые предназначались на закупку автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Как установило расследование, преступную сделку во время военного положения организовал начальник службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса" КГГА.

СБУ разоблачила чиновника КГГА Фото: СБУ

Он привлек к схеме 3-х директоров подконтрольных частных предприятий и их бухгалтера.

"Члены организованной группы вместе разработали план завладения бюджетными деньгами, распределили между собой роли и четко придерживались преступного замысла", — отметили в СБУ.

По материалам дела, чиновник "Киевмедспецтранса" сформировал завышенную стоимость тендерной закупки и к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер. Далее предприниматели поставляли запасные части для карет скорой медицинской помощи по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета.

Проведенные судебные экономические экспертизы установили необоснованное завышение цен на более чем 6 млн грн.

В ходе расследования было также выяснено, что во избежание уголовной ответственности организатор схемы, начальник службы материально-технического обеспечения, был переведен на более низкую должность.

СБУ разоблачила чиновника КГГА Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Санкция статей, инкриминируемых фигурантам дела, предусматривает до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 6 января СБУ обнаружила агентов РФ в Киевской области, которые готовили массовый теракт среди военных.

В ноябре у экс-чиновника Госказначейства Игоря Вериги нашли награды РФ.