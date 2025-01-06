Готовили массовый теракт среди военных: СБУ выявила агентов РФ в Киевской области (видео)

По версии украинских спецслужб, теракт готовили завербованные РФ студенты. Самодельное устройство должно было взорваться при входе в здание дислокации подразделения Сил обороны Украины.

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Российские спецслужбы и их агенты в Украине планировали совершить массовый теракт среди военных в Киевской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Теракт готовили 16-летний студент из Кировоградской области, 19-летний парень и двое жительниц Винницкой области

По версии украинских спецслужб, теракт готовили 16-летний студент из Кировоградской области, 19-летний парень и двое жительниц Винницкой области. Они должны были взорвать самодельное взрывное устройство при входе в здание дислокации подразделения Сил обороны Украины. Все фигуранты действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из России.

Россияне отслеживали передвижение агентов в режиме онлайн

Взрывчатку спрятали в тактическом рюкзаке, ее должен был доставить несовершеннолетний агент, переодетый в военную форму ВСУ. Россияне отслеживали его передвижение в режиме онлайн и планировали привести взрывчатку в действие, как только юноша зайдет в помещение.

"Сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что устройство взорвут после того, как он выйдет из здания. Контрразведка заблаговременно разоблачила планы врага", — рассказали в СБУ.

Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один военный подрывает других якобы в знак протеста. Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из России.

Орудия для совершения преступления по инструкции кураторов изготовили две жительницы Винницкой области и оставили его в оговоренном месте. Еще один член группы обеспечил перемещение взрывчатки между схронами, добавил Офис генпрокурора Украины.

Приехав в Киевскую область, юноша поселился в гостинице неподалеку от оговоренного места совершения преступления и действовал по инструкции в мессенджере Telegram от представителя РФ. Он забрал оставленный в оговоренном месте рюкзак с самодельным взрывным устройством и военной формой украинского образца.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Всех четверых содержат под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ФБР ранее установила личность устроившего теракт в Новом Орлеане. Въехавший в толпу на пикапе 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар служил в армии США.

Фокус ранее писал о поимке Дэниела Андреаса Сан-Диего, самого разыскиваемого террориста США в отдаленной деревне в британском Уэльсе. Его подозревали в организации взрывов в Калифорнии в 2003 году, инциденты вызвали материальный ущерб, но никто из людей не пострадал.