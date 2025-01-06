Готували масовий теракт серед військових: СБУ виявила агентів РФ у Київській області (відео)

За версією українських спецслужб, теракт готували завербовані РФ студенти. Саморобний пристрій мав вибухнути при вході в будівлю дислокації підрозділу Сил оборони України.

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Російські спецслужби та їхні агенти в Україні планували здійснити масовий теракт серед військових у Київській області. Про це повідомила Служба безпеки України.

Теракт готували 16-річний студент із Кіровоградської області, 19-річний хлопець і двоє мешканок Вінницької області

За версією українських спецслужб, теракт готували 16-річний студент із Кіровоградської області, 19-річний хлопець і двоє мешканок Вінницької області. Вони мали підірвати саморобний вибуховий пристрій при вході в будівлю дислокації підрозділу Сил оборони України. Усі фігуранти діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії.

Росіяни відстежували пересування агентів у режимі онлайн

Вибухівку сховали в тактичному рюкзаку, її мав доставити неповнолітній агент, переодягнений у військову форму ЗСУ. Росіяни відстежували його пересування в режимі онлайн і планували привести вибухівку в дію, щойно юнак зайде в приміщення.

"Сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний результат. Він думав, що пристрій підірвуть після того, як він вийде з будівлі. Контррозвідка завчасно викрила плани ворога", — розповіли в СБУ.

Як встановило розслідування, цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один військовий підриває інших нібито на знак протесту. Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з Росії.

Знаряддя для скоєння злочину за інструкцією кураторів виготовили дві мешканки Вінниччини та залишили його в обумовленому місці. Ще один член групи забезпечив переміщення вибухівки між схронами, додав Офіс генпрокурора України.

Приїхавши на Київщину, юнак оселився в готелі неподалік від обумовленого місця скоєння злочину і діяв за інструкцією в месенджері Telegram від представника РФ. Він забрав залишений в обумовленому місці рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і військовою формою українського зразка.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) і ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Усіх чотирьох утримують під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ФБР раніше встановила особу того, хто влаштував теракт у Новому Орлеані. 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, який в'їхав у натовп на пікапі, служив в армії США.

Фокус раніше писав про затримання Деніела Андреаса Сан-Дієго, найбільш розшукуваного терориста США, у віддаленому селі в британському Уельсі. Його підозрювали в організації вибухів у Каліфорнії 2003 року, інциденти спричинили матеріальні збитки, але ніхто з людей не постраждав.