Жив у глушині: як найрозшукуванішому ФБР терористу вдалося переховуватися 21 рік

Деніел Андреас Сан-Дієго влаштував вибухи у двох офісних будівлях у Каліфорнії 2003 року. А коли зрозумів, що за ним стежать, просто зник. Його знайшли в Уельсі.

Найбільш розшукуваного терориста США, якого шукали з 2003 року, ФБР вдалося відшукати у віддаленому селі в Уельсі, у Великій Британії. І то не без допомоги місцевої поліції. Деніел Андреас Сан-Дієго не спілкувався з місцевими і практично не з'являвся на публіці. Про це пише Daily Mail.

Справа Деніела Андреаса Сан-Дієго

Деніел Андреас з Сан-Дієго в серпні минулого року купив окремий котедж вартістю 425 000 фунтів стерлінгів, взявши іпотеку від Nationwide. Більшість місцевих жителів обмінялися з новоприбулим лише достатньою кількістю слів, щоб зрозуміти, що він американець і любить веганську їжу, судячи з упаковок від бургерів і локшини, які вивалюються з його сміттєвих баків.

Будинок, де жив Деніел Андреас Сан-Дієго Фото: Скриншот

Жменька сусідів, з якими він ділив лісистий схил пагорба над приголомшливою долиною Конві з видом на передгір'я Сноудонії, називала його Денні.

Якщо його і бачили, то таким, що роз'їжджає у своєму семирічному Seat або рубає дрова біля свого окремого гаража.

"Здавалося, він не дуже-то хотів розмовляти, коли ми з ним стикалися. Це таке відокремлене місце, що ніхто навіть не здогадається, що там є будинок, поки ви не підійдете до нього впритул. Ми просто припустили, що в нього були причини переїхати куди-небудь подалі, і залишили його в спокої", — розповів один із сусідів.

Деніел Андреас Сан-Дієго, 46 років, переховувався від ФБР протягом останніх двох десятиліть і був одним із "найбільш розшукуваних терористів" Америки.

Однак справжню особистість "Денні" несподівано розкрили, коли в понеділок у мирну сільську місцевість прибули озброєні поліцейські з Північного Уельсу.

Їх направили туди агенти ФБР, які ніколи не припиняли полювання на 46-річного Деніела Андреаса Сан-Дієго.

Передбачуваний екстреміст, борець за права тварин, був занесений до списку "найбільш розшукуваних терористів" США після двох вибухів у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, у серпні 2003 року.

Влітку того року на території кампуса біотехнологічної корпорації в Емерівіллі з різницею в годину було підірвано два пристрої.

Потім, у вересні наступного року, на підприємстві з виробництва харчових продуктів у Плезантоні вибухнула бомба з цвяхами. Дивом ніхто не постраждав, але будівлям було завдано значної шкоди.

У жовтні 2003 року агентство видало ордер на арешт уродженця Каліфорнії Сан-Дієго, проте переконаний веган Деніел Андреас Сан-Дієго зник до того, як його встигли взяти під варту.

Деніел Андреас Сан-Дієго Фото: NBC News

Він виявив, що за ним стежать, і 6 жовтня 2003 року припаркував свою машину в центрі Сан-Франциско, штат Каліфорнія, пішов і не повернувся.

ФБР випустило плакати з його останньою відомою появою під заголовком "найрозшукуваніший терорист", повідомляючи громадськості, що татуйований колишній фахівець з комп'ютерних мереж "майстерно займається вітрильним спортом і відвідав кілька країн".

"Відомо, що в нього є пістолет", — також ішлося в повідомленні. За відомості, які призвели б до його арешту, у ФБР обіцяли 250 000 доларів США.

Що саме привело слідчих у село Менан, населення якого становить близько 300 осіб, поки не встановлено.

Вид на село Менан у Вельсі

Однак за кілька годин після арешту в понеділок "Денні" доправили до Лондона співробітники Національного агентства по боротьбі зі злочинністю, також відомого як ФБР Великої Британії.

Учора Сан-Дієго постав перед Вестмінстерським магістратським судом, де розпочалася процедура його екстрадиції для висунення звинувачень у США.

Місцеві жителі Менана, попереджені про присутність озброєної поліції і безпілотника, що ширяє над головою, не підозрювали, що стали свідками міжнародної операції.

"Коли я побачив у новинах про арешт утікача в Північному Уельсі, я відразу впізнав його. Я не міг у це повірити — ми жили так близько до людини, яка протягом 20 років переховувалася від ФБР", — розповів один із сусідів терориста.

А інший заявив, що тепер зрозуміло, чому Денні був таким потайним.

"Ми просто обмінювалися парою слів, коли проходили повз нього під час прогулянки з собакою, він так і не представився. Я завжди помічав, що навколо його сміттєвих баків завжди було багато викинутої упаковки від веганської їжі, і тепер це стає зрозумілим", — розповів сусід.

Нагадаємо, Фокус писав, що ФБР оголосило винагороду в 10 млн доларів за інформацію про розшукуваного російського хакера. Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну хакери ГРУ РФ викрали безліч даних про українців і навіть виставили їх на продаж. У цьому їм допоміг громадянин Росії Амін Стігал, вважають у ФБР.