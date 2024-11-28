Жил в глуши: как самому разыскиваемому ФБР террористу удалось скрываться 21 год

Дэниел Андреас Сан-Диего устроил взрывы в двух офисных зданиях в Калифорнии в 2003 году. А когда понял, что за ним следят, просто исчез. Его нашли в Уэльсе.

Самого разыскиваемого террориста США, которого искали с 2003 года, ФБР удалось отыскать в отдаленной деревне в Уэльсе, в Великобритании. И то не без помощи местной полиции. Дэниел Андреас Сан-Диего не общался с местными и практически не появлялся на публике. Об этом пишет Daily Mail.

Дело Дэниела Андреас Сан-Диего

Дэниел Андреас Сан-Диего в августе прошлого года купил отдельно стоящий коттедж стоимостью 425 000 фунтов стерлингов, взяв ипотеку от Nationwide. Большинство местных жителей обменялись с новоприбывшим лишь достаточным количеством слов, чтобы понять, что он американец и любит веганскую пищу, судя по упаковкам от бургеров и лапши, вываливающимся из его мусорных баков.

Дом, где жил Дэниел Андреас Сан-Диего Фото: Скриншот

Горстка соседей, с которыми он делил лесистый склон холма над потрясающей долиной Конви с видом на предгорья Сноудонии, называла его Дэнни.

Если его и видели, то разъезжающим в своем семилетнем Seat или рубящим дрова возле своего отдельно стоящего гаража.

"Казалось, он не очень-то хотел разговаривать, когда мы с ним сталкивались. Это такое уединенное место, что никто даже не догадается, что там есть дом, пока вы не подойдете к нему вплотную. Мы просто предположили, что у него были причины переехать куда-нибудь подальше, и оставили его в покое", — рассказал один из соседей.

Дэниел Андреас Сан-Диего, 46 лет, скрывался от ФБР в течение последних двух десятилетий и был одним из "самых разыскиваемых террористов" Америки.

Однако истинная личность "Дэнни" была неожиданно раскрыта, когда в понедельник в мирную сельскую местность прибыли вооруженные полицейские из Северного Уэльса.

Их направили туда агенты ФБР, которые никогда не прекращали охоту на 46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего.

Предполагаемый экстремист, борец за права животных, был включен в список "самых разыскиваемых террористов" США после двух взрывов в Сан-Франциско, штат Калифорния, в августе 2003 года.

Летом того года на территории кампуса биотехнологической корпорации в Эмеривилле с разницей в час были взорваны два устройства.

Затем, в сентябре следующего года, на предприятии по производству пищевых продуктов в Плезантоне взорвалась бомба с гвоздями. Чудом никто не пострадал, но зданиям был нанесен значительный ущерб.

В октябре 2003 года агентство выдало ордер на арест уроженца Калифорнии Сан-Диего, однако убежденный веган Дэниел Андреас Сан-Диего исчез до того, как его успели взять под стражу.

Дэниел Андреас Сан-Диего Фото: NBC News

Он обнаружил, что за ним следят, и 6 октября 2003 года припарковал свою машину в центре Сан-Франциско, штат Калифорния, ушел и не вернулся.

ФБР выпустило плакаты с его последним известным появлением под заголовком "самый разыскиваемый террорист", сообщая общественности, что татуированный бывший специалист по компьютерным сетям "искусен в парусном спорте и посетил несколько стран".

"Известно, что у него есть пистолет", — также говорилось в сообщении. За сведения, которые привели бы к его аресту, в ФБР обещали 250 000 долларов США.

Что именно привело следователей в деревню Мэнан, население которой составляет около 300 человек, пока не установлено.

Вид на деревню Мэнан в Уэльсе

Однако через несколько часов после ареста в понедельник "Дэнни" был доставлен в Лондон сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью, также известного как ФБР Великобритании.

Вчера Сан-Диего предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где началась процедура его экстрадиции для предъявления обвинений в США.

Местные жители Мэнана, предупрежденные о присутствии вооруженной полиции и парящего над головой беспилотника, не подозревали, что стали свидетелями международной операции.

"Когда я увидел в новостях об аресте беглеца в Северном Уэльсе, я сразу узнал его. Я не мог в это поверить — мы жили так близко к человеку, который на протяжении 20 лет скрывался от ФБР", — рассказал один из соседей террориста.

А другой заявил, что теперь ясно, почему Дэнни был таким скрытным.

"Мы просто обменивались парой слов, когда проходили мимо него во время прогулки с собакой, он так и не представился. Я всегда замечал, что вокруг его мусорных баков всегда было много выброшенной упаковки от веганской еды, и теперь это становится понятным", — рассказал сосед.

Напомним, Фокус писал, что ФБР объявило вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о разыскиваемом российском хакере. Перед началом полномасштабного вторжения в Украину хакеры ГРУ РФ похитили множество данных об украинцах и даже выставили их на продажу. В этом им помог гражданин России Амин Стигал, считают в ФБР.