Задекларировал 2,6 млрд грн: у экс-чиновника Госказначейства Вериги нашли награды РФ (фото)

В рамках досудебного расследования проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих экс-чиновнику и его родственникам.

У бывшего начальника одного из отделов Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области Игоря Вериги, который задекларировал необоснованные денежные активы на миллионы долларов США, провели обыски. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что сейчас продолжается расследование по факту незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины). В рамках досудебного расследования проведено более 30 обысков в домах, квартирах, гаражах, транспортных средствах и других объектах, принадлежащих экс-чиновнику и его родственникам.

Вещи найденные во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли наличные, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.

У Игоря Вериги нашли наличные, золотые памятные монеты, дорогие часы

Следствие установило, что в декларации за 2023 год экс-чиновник Главного управления Госказначейства Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс грн наличных средств, драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил в наследство от родителей.

Сейчас правоохранители устанавливают, откуда у Вериги такие средства. Проверяются источники приобретения этих активов, в частности, от родственников, занимающих государственные должности в РФ.

Дело Игоря Вериги: что известно

Напомним, Игорь Верига, экс-чиновник городского совета и областного казначейства задекларировал за 2023 год 2,6 млрд грн — 63 миллиона 115 тысяч долларов и почти 40 миллионов гривен на счетах различных банков. Это совместная с женой собственность. После увольнения с должности указанная сумма исчезла из его декларации.

Его жена Ольга Верига является главным специалистом управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского горсовета и является совладелицей наличных $62 млн.

Игорь Верига является братом полтавского предпринимателя Льва Вериги, который накануне полномасштабного российского вторжения вместе со своей женой Оксаной, дочерью российского генерала Валерия Капашина, выехал в РФ.

В Госказначействе сообщили, что Игоря Веригу уволили 29 октября 2024 года по соглашению сторон. Связано ли увольнение с поданной декларацией, в казначействе не известно.