Задекларував 2,6 млрд грн: у експосадовця Держказначейства Вериги знайшли нагороди РФ (фото)

У межах досудового розслідування проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам.

У колишнього начальника одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Ігоря Вериги, який задекларував необґрунтовані грошові активи на мільйони доларів США, провели обшуки. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що зараз триває розслідування за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 КК України). У межах досудового розслідування проведено понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам.

Речі знайдені під час обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

У Ігоря Вериги знайшли готівку, золоті пам"ятні монети, дорогі годинники

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік експосадовець Головного управління Держказначейства України у Полтавській області вказав понад 60 млн доларів США і 550 тис. грн готівкових коштів, дорогоцінні метали у злитках, оцінені у 38 млн грн. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Зараз правоохоронці встановлюють, звідки у Вериги такі кошти. Перевіряються джерела набуття цих активів, зокрема, від родичів, які обіймають державні посади в РФ.

Справа Ігоря Вериги: що відомо

Нагадаємо, Ігор Верига, експосадовець міської ради та обласного казначейства задекларував за 2023 рік 2,6 млрд грн — 63 мільйони 115 тисяч доларів та майже 40 мільйонів гривень на рахунках різних банків. Це спільна з дружиною власність. Після звільнення з посади вказана сума зникла із його декларації.

Його дружина Ольга Верига є головним спеціалістом управління з питань містобудування та архітектури Полтавської міськради і є співвласницею готівки $62 млн.

Ігор Верига є братом полтавського підприємця Лева Вериги, який напередодні повномасштабного російського вторгнення разом зі своєю дружиною Оксаною, донькою російського генерала Валерія Капашина, виїхав до РФ.

У Держказначействі повідомили, що Ігоря Веригу звільнили 29 жовтня 2024 року за згодою сторін. Чи пов’язане звільнення з поданою декларацією, у казначействі не відомо.