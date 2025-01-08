Привласнив 6 млн грн: посадовець КМДА розкрадав гроші, призначені для карет швидкої допомоги

Щоб уникнути кримінальної відповідальності організатора схеми після незаконних оборудок було переведено на нижчу посаду.

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Служба безпеки України та Нацполіція викрили посадовця Київської міської державної адміністрації (КМДА) та його спільників, які під час війни розікрали понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої допомоги. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За результатами комплексних заходів затримано посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" КМДА і чотирьох його спільників, які підозрюються у розкраданні понад 6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як встановило розслідування, злочинну оборудку під час воєнного стану організував начальник служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу" КМДА.

СБУ викрила посадовця КМДА Фото: СБУ

Він залучив до схеми 3-х директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера.

"Члени організованої групи разом розробили план заволодіння бюджетними грошима, розподілили між собою ролі та чітко дотримувалися злочинного задуму", — зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, посадовець "Київмедспецтрансу" сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які й виграли тендер. Далі підприємці постачали запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн.

Під час розслідування було також з’ясовано, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

СБУ викрила посадовця КМДА Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Санкція статей, інкримінованих фігурантам справи, передбачає до 12 років тюремного ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 січня СБУ виявила агентів РФ у Київській області, які готували масовий теракт серед військових.

У листопаді в експосадовця Держказначейства Ігоря Вериги знайшли нагороди РФ.