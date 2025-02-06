Луганські посадовці розікрали понад 100 млн грн на закупівлі дров для ЗСУ, — ДБР (фото, відео)

Правоохоронці встановили 47 фактів закупівель за завищеною вартістю. Їм уже повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

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В Луганську посадовці квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ), який входить до системи сил логістики ЗСУ, разом з пособниками розікрали понад 101 млн гривень під час закупівель дров для потреб Збройних Сил України. Їх викрили працівники Державного бюро розслідувань, повідомляється у пресцентрі відомства.

Схему організував колишній очільник КЕВ м. Луганськ та залучив чинних посадовців підрозділу. Вони організували купівлю дров для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

"Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями проведені 28 обшуків, в результаті яких вилучені документи, комп'ютерна техніка та мобільні телефони. П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили посадовця КМДА та його спільників, які під час війни розікрали понад 6 млн грн на закупівлях до карет швидкої допомоги. Щоб уникнути кримінальної відповідальності організатора схеми після незаконних оборудок було переведено на нижчу посаду.

Додамо, що нещодавно НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату в співорганізації заволодіння коштами АТ Укрзалізниця при закупівлі кабельно-провідникової продукції. В ЗМІ назвали прізвище — ним являється народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Віктор Бондар.