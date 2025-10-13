Данія відмовилася модернізувати старі БМП CV9035DK: чи потрапить техніка в Україну

Данське Агентство із закупівель і логістики у сфері оборони (FMI) відмовилося від модернізації парку з 44 бойових машин піхоти CV9035DK і планує придбати 44 нових машин у стандарті CV9035 MkIIIC. Потенційно ця техніка може бути надана Україні, оскільки раніше аналогічну техніку передала Швеція.

Збройні сили Данії замовили модернізацію 44 бронемашин CV9035DK в рамках MLU (Mid Life Upgrade) — оновлення повинно було підвищити вогневу міць і захист екіпажу. У грудні 2024 року Данія також закупила ще 115 нових CV90 в стандарті CV9035 MkIIIC, що мало призвести до уніфікованого парку зі 159 машин. Про це повідомив засновник і генеральний директор компанії Risk Intelligence Ганс Тіно Хансен.

Бронетехніка ЗСУ — повідомлення про CV9035DK Данії

Однак тепер військовими ухвалено рішення повністю перейти на нові екземпляри — уніфікований парк CV90 складатиметься виключно з нової бронетехніки.

Коментуючи новину, польський оглядач Defence24 Адам Сверковскі пише, що є ймовірність передачі Україні списаних данських бронемашин. Річ у тім, що наразі Україна отримала від Швеції 50 машин CV9040C, з яких, за даними сервісу Oryx, щонайменше 15 одиниць безповоротно втрачено. Крім того, Києву поставлять 40 машин серії у варіанті CV9035 MkIIIC.

Якщо Данія вирішить передати свої CV9035DK, поставки займуть певний час: нові машини почнуть надходити тільки з наступного року, а CV9035DK зараз залишаються на озброєнні. Проте для українських сил це може стати значущою підтримкою, що дасть змогу заповнити втрати та збільшити потенціал механізованих підрозділів.

БМП CV90: що відомо

CV90 — це сімейство шведських бойових машин піхоти, які були розроблені в 1984 році компанією Hägglunds. За роки виробництва у Швеції створили багато модифікацій, причому CV9035 — це експортний варіант із 35-мм гарматою Bushmaster III.

БМП сімейства CV90

Модернізована версія БМП CV9035 MkIIIC вирізняється високою вогневою міццю, надійним захистом і мобільністю. Машина має модульну броню, яка ефективно протистоїть атакам РПГ, артилерійським осколкам і вогню з автоматичної зброї, що робить її більш стійкою до бойових загроз.

А сучасні системи наведення та управління вогнем забезпечують точність стрільби вдень і вночі, що особливо важливо для динамічних умов бою.

Раніше ми детально писали про модифікацію бронемашин сімейства CV90 і відзначили їхню роль у російсько-українській війні.