Дания отказалась модернизировать старые БМП CV9035DK: попадет ли техника в Украину

Датское Агентство по закупкам и логистике в сфере обороны (FMI) отказалось от модернизации парка из 44 боевых машин пехоты CV9035DK и планирует приобрести 44 новых машин в стандарте CV9035 MkIIIC. Потенциально данная техника может быть предоставлена Украине, поскольку ранее аналогичную технику передала Швеция.

Вооруженные силы Дании заказали модернизацию 44 бронемашин CV9035DK в рамках MLU (Mid Life Upgrade) — обновление должно было повысить огневую мощь и защиту экипажа. В декабре 2024 года Дания также закупила еще 115 новых CV90 в стандарте CV9035 MkIIIC, что должно было привести к унифицированному парку из 159 машин. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Risk Intelligence Ханс Тино Хансен.

Однако теперь военными принято решение полностью перейти на новые экземпляры — унифицированный парк CV90 будет состоять исключительно из новой бронетехники.

Комментируя новость польский обозреватели Defence24 Адам Сверковски пишет, что есть вероятность передачи Украине списанных датских бронемашин. Дело в том, что на данный момент Украина получила от Швеции 50 машин CV9040C, из которых, по данным сервиса Oryx, не менее 15 единиц безвозвратно утрачено. Кроме того, Киеву будут поставлены 40 машин серии в варианте CV9035 MkIIIC.

Если Дания решит передать свои CV9035DK, поставки займут время: новые машины начнут поступать только со следующего года, а CV9035DK сейчас остаются на вооружении. Тем не менее для украинских сил это может стать значимой поддержкой, позволяющей восполнить потери и увеличить потенциал механизированных подразделений.

БМП CV90: что известно

CV90 — это семейство шведских боевых машин пехоты, которые были разработаны в 1984 году компанией Hägglunds. За годы производства в Швеции создали много модификаций, причем CV9035 — это экспортный вариант с 35-мм пушкой Bushmaster III.

Модернизированная версия БМП CV9035 MkIIIC отличается высокой огневой мощью, надежной защитой и мобильностью. Машина имеет модульную броню, которая эффективно противостоит атакам РПГ, артиллерийским осколкам и огню из автоматического оружия, что делает ее более устойчивой к боевым угрозам.

А современные системы наведения и управления огнем обеспечивают точность стрельбы днем и ночью, что особенно важно для динамичных условий боя.

Ранее мы подробно писали о модификация бронемашин семейства CV90 и отметили их роль в российско-украинской войне.