Прототип M1E3 Abrams готовий: коли армія США отримає новітні танки (відео)

Армія США планує отримати перший ранній прототип танка нового покоління M1E3 Abrams до кінця 2025 року. Ця версія має стати радикальним переосмисленням усієї лінійки Abrams — з новою системою захисту, оновленими технологіями, меншою масою і поліпшеною паливною економічністю.

Про перебіг програми розповів головний технолог і радник начальника штабу армії з питань науки і технологій доктор Алекс Міллер на конференції AUSA-2025.

"Коли ми з начальником штабу 18 місяців тому приїхали в Детройт, нам сказали, що M1E3 з'явиться не раніше 2032 року. Ми відповіли — ні", — зазначив Міллер.

За його словами, танк має з'явитися до кінця цього року, а до кінця 2026 буде готовий цілий взвод цих машин. Таким чином прототип новітнього "абрамса" буде готовий у грудні "з ще не висохлою фарбою".

Оглядачі The War Zone зазначили, що одним із ключових елементів нової машини стане гібридна силова установка, що забезпечує до 40% економії пального порівняно з газотурбінним двигуном нинішніх Abrams. Двигун вироблятиме Caterpillar, трансмісію — іспанська компанія SAPA.

"Це буде гібрид. Він не буде повністю електричним. Ми не хочемо повністю електричний, тому що немає місця для зарядки. Але гібрид дасть серйозний виграш по паливу і автономності", — вважає Міллер.

Загальна маса машини — близько 60 тонн, що значно менше 78-тонного Abrams M1A2 SEPv3. Причому зниження ваги стало одним із пріоритетних завдань програми.

Зазначається, що M1E3 отримає інтегровану активну систему захисту (APS), що є розвитком ізраїльської системи Trophy, яку вже застосовують на Abrams. Вона здатна перехоплювати ПТУР, гранати й ракети ближнього бою, а нова версія також забезпечить захист від дронів.

Також планується використання модульної броні, включно з посиленням захисту від атак зверху — тенденція, що стала масовою після війни в Україні.

Розглядається варіант встановлення нового, потужнішого знаряддя, а також автоматичного заряджання, що дасть змогу скоротити екіпаж до трьох осіб і зменшити габарити башти.

Крім того, компанія GDLS представила на конференції новий пусковий модуль PERCH (Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed), здатний запускати баражувальні боєприпаси Switchblade 300 і 600.

Загалом розробка M1E3 ведеться за модульним принципом — з відкритою архітектурою, щоб простіше інтегрувати нові системи та проводити модернізацію в майбутньому.

Раніше ми докладно писали про технічні характеристики та особливості новітнього американського танка Abrams M1E3. В огляді також було порушено питання — чому армія США відмовилася від модернізації Abrams M1A2 до версії SEPv4 і зосередилася на програмі Abrams X.