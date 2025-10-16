Прототип M1E3 Abrams готов: когда армия США получит новейшие танки (видео)

Армия США планирует получить первый ранний прототип танка нового поколения M1E3 Abrams до конца 2025 года. Эта версия должна стать радикальным переосмыслением всей линейки Abrams — с новой системой защиты, обновленными технологиями, меньшей массой и улучшенной топливной экономичностью.

О ходе программы рассказал главный технолог и советник начальника штаба армии по вопросам науки и технологий доктор Алекс Миллер на конференции AUSA-2025.

"Когда мы с начальником штаба 18 месяцев назад приехали в Детройт, нам сказали, что M1E3 появится не раньше 2032 года. Мы ответили — нет", — отметил Миллер.

По его словам, танк должен появится к концу этого года, а к концу 2026 будет готов целый взвод этих машин. Таким образом прототип новейшего "абрамса" будет готов в декабре "с еще не высохшей краской".

Обозреватели The War Zone отметили, что одним из ключевых элементов новой машины станет гибридная силовая установка, обеспечивающая до 40% экономии топлива по сравнению с газотурбинным двигателем нынешних Abrams. Двигатель будет производить Caterpillar, трансмиссию — испанская компания SAPA.

"Это будет гибрид. Он не будет полностью электрическим. Мы не хотим полностью электрический, потому что нет места для зарядки. Но гибрид даст серьезный выигрыш по топливу и автономности", — считает Миллер.

Общая масса машины — около 60 тонн, что значительно меньше 78-тонного Abrams M1A2 SEPv3. Причем снижение веса стало одной из приоритетных задач программы.

Отмечается, что M1E3 получит интегрированную активную систему защиты (APS), являющуюся развитием израильской системы Trophy, уже применяемой на Abrams. Она способна перехватывать ПТУР, гранаты и ракеты ближнего боя, а новая версия также обеспечит защиту от дронов.

Также планируется использование модульной брони, включая усиление защиты от атак сверху — тенденция, ставшая массовой после войны в Украине.

Рассматривается вариант установки нового, более мощного орудия, а также автоматического заряжания, что позволит сократить экипаж до трех человек и уменьшить габариты башни.

Кроме того, компания GDLS представила на конференции новый пусковой модуль PERCH (Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed), способный запускать барражирующие боеприпасы Switchblade 300 и 600.

В целом разработка M1E3 ведется по модульному принципу — с открытой архитектурой, чтобы проще интегрировать новые системы и проводить модернизацию в будущем.

Ранее мы подробно писали о технических характеристиках и особенностях новейшего американского танка Abrams M1E3. В обзоре также был затронут вопрос — почему армия США отказалась от модернизации Abrams M1A2 до версии SEPv4 и сосредоточилась на программе Abrams X.