Полювання на субмарини РФ: як американці можуть використовувати підводні кабелі у військових цілях

Військово-морські сили США проводять випробування технології "розподіленого акустичного зондування" (DAS), яка дає змогу використовувати наявні підводні комунікаційні кабелі як засоби стеження за підводною активністю, зокрема за підводними човнами Росії.

Ця система може перетворити сотні тисяч миль оптоволокна на гігантський пасивний гідроакустичний масив, здатний відстежувати рух підводних човнів по всьому світу. Про це пише в матеріалі National Interest військовий оглядач Пітер Сучіу.

Що являє собою технологія DAS

Система Distributed Acoustic Sensing (DAS) використовує стандартні оптоволоконні кабелі як довгі ланцюги акустичних датчиків. Під час проходження імпульсного лазера кабелем відбиті сигнали змінюються залежно від вібрацій або напруг, викликаних звуковими хвилями у воді.

Підводні комунікаційні кабелі Фото: National interest

Ці зміни аналізуються за допомогою алгоритмів машинного навчання, що дає змогу визначати характер джерела звуку — чи то природні процеси, як-от підводні землетруси, чи механічні шуми від гвинтів підводних човнів.

За даними Interesting Engineering, технологія DAS може стати дешевою альтернативою традиційним гідроакустичним системам, забезпечуючи спостереження в реальному часі за тисячами миль океану без необхідності встановлення дорогих мереж гідрофонів.

Автор матеріалу зазначає, що на сьогодні у світі використовується понад 600 підводних кабелів зв'язку загальною довжиною понад 750 000 миль — саме ця інфраструктура може стати основою нової глобальної системи підводного моніторингу.

Випробування та військове застосування

США вже проводять експериментальні випробування на західному узбережжі, де ВМС тестують можливості об'єднання даних DAS з інформацією від морських патрульних літаків P-8A Poseidon і підводних дронів. Особлива увага приділяється тому, як штучний інтелект може поліпшити точність виявлення об'єктів у Тихому океані.

Схожі програми розвиваються у Великій Британії, Нідерландах, Норвегії та Німеччині, включно з випробуваннями в північних арктичних морях.

Крім того, в рамках альянсу AUKUS (Австралія, Великобританія, США) обговорюється створення єдиної підводної мережі спостереження в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка зможе інтегрувати DAS з підводними апаратами без гвинтів (UUV).

Таким чином ця система дасть змогу відстежувати китайські та російські підводні човни, що діють у цих водах.

