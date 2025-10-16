Охота на субмарины РФ: как американцы могут использовать подводные кабели в военных целях

Военно-морские силы США проводят испытания технологии "распределенного акустического зондирования" (DAS), которая позволяет использовать существующие подводные коммуникационные кабели в качестве средств слежения за подводной активностью, в том числе за подлодками России.

Данная система может превратить сотни тысяч миль оптоволокна в гигантский пассивный гидроакустический массив, способный отслеживать движение подводных лодок по всему миру. Об этом пишет в материале National Interest военный обозреватель Питер Сучиу.

Что представляет собой технология DAS

Система Distributed Acoustic Sensing (DAS) использует стандартные оптоволоконные кабели как длинные цепи акустических датчиков. При прохождении импульсного лазера по кабелю отраженные сигналы изменяются в зависимости от вибраций или напряжений, вызванных звуковыми волнами в воде.

Эти изменения анализируются с помощью алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять характер источника звука — будь то природные процессы, такие как подводные землетрясения, или механические шумы от винтов подводных лодок.

По данным Interesting Engineering, технология DAS может стать дешевой альтернативой традиционным гидроакустическим системам, обеспечивая наблюдение в реальном времени за тысячами миль океана без необходимости установки дорогостоящих сетей гидрофонов.

Автор материала отмечает, что на сегодняшний день в мире используется более 600 подводных кабелей связи общей длиной свыше 750 000 миль — именно эта инфраструктура может стать основой новой глобальной системы подводного мониторинга.

Испытания и военное применение

США уже проводят экспериментальные испытания на западном побережье, где ВМС тестируют возможности объединения данных DAS с информацией от морских патрульных самолетов P-8A Poseidon и подводных дронов. Особое внимание уделяется тому, как искусственный интеллект может улучшить точность обнаружения объектов в Тихом океане.

Похожие программы развиваются в Великобритании, Нидерландах, Норвегии и Германии, включая испытания в северных арктических морях.

Кроме того, в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) обсуждается создание единой подводной сети наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе, которая сможет интегрировать DAS с подводными аппаратами без винтов (UUV).

Таким образом эта система позволит отслеживать китайские и российские подводные лодки, действующие в данных водах.

