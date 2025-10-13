Подводная лодка возле Франции и "зеленые человечки" вблизи Эстонии: что задумала Россия

Россия снова проверяет пределы терпения НАТО. Две провокации — вооруженные группы у эстонской границы и авария российской подводной лодки возле Франции — показали, как Кремль тестирует реакцию Альянса, не пересекая формальных "красных линий". Фокус выяснил, что стоит за этими инцидентами и почему слабый ответ Запада может лишь подтолкнуть Москву к новым рискованным шагам.

За минувшие выходные Россия совершила две провокации у границ стран НАТО. В частности, департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в ночь на 11 октября временно перекрыл участок дороги от Вярски до Саатсе из-за активности российских вооруженных групп у границы в районе Саатсе-Саапа. Участок, известный как "саатсеский сапог", останется закрытым до 14 октября. Эстонские пограничники заметили передвижение вооруженных групп, которые не были пограничниками, что вызвало беспокойство. Российская сторона отрицает любые нестандартные действия.

Также 13 октября стало известно, что российская подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у побережья Бретани, Франция, из-за технической аварии в топливной системе, повлекшей взрывоопасную ситуацию. Фрегат ВМС Франции отслеживает его, как сообщило командование НАТО в X, подчеркнув бдительность Альянса в Атлантическом океане.

Корабли РФ возле НАТО: очередная провокация Кремля?

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что инцидент с российской подводной лодкой Б-261 "Новороссийск", которая всплыла у побережья Бретани, Франция, мог действительно всплыть из-за аварии в топливной системе. По его словам, есть данные, что лодка могла двигаться с базы в Тартусе, Сирия, в Санкт-Петербург для ремонта. Однако Земляной отмечает, что Кремль, вероятно, использует этот инцидент для демонстрации своего присутствия вблизи территории стран Альянса, создавая информационный фон для собственной пропаганды.

Также Земляной отмечает, что Альянс неоднократно заявлял о готовности защищать свои интересы и территории.

"Каждый такой инцидент — от полета российских истребителей у балтийских берегов до появления подводных лодок в вызванных зонах — фиксируется и тщательно анализируется", — добавляет Фокусу старший аналитик.

Земляной подчеркивает, что терпение НАТО будет зависеть от степени агрессивности российских действий. Пока Россия избегает прямых нарушений территориальных границ или открытых атак, Альянс ограничивается наблюдением и дипломатическими заявлениями. Однако слабая реакция на гибридные провокации может побудить Россию к более смелым шагам, что грозит эскалацией. Земляной считает, что для эффективного противодействия НАТО должно усилить координацию и демонстрировать более четкую позицию, чтобы сдержать дальнейшие попытки России тестировать границы Альянса.

По словам кандидата политических наук Руслана Ключника, подводная лодка Б-261 "Новороссийск" не нарушала территориальных вод Франции, поскольку нет свидетельств, что она приблизилась к берегу на расстояние менее 12 морских миль. Таким образом, инцидент не выходит за пределы международного правового поля. Приближение военного корабля к побережью другой страны само по себе не является нарушением ее суверенитета, если корабль не пересекает границу территориальных вод, не атакует суда другого государства или не осуществляет других провокационных действий. В этом контексте появление российской подводной лодки у берегов Франции не дает оснований для юридических претензий.

Фрегат Военно-морских сил Франции осуществлял наблюдение за "Новороссийском", что является стандартной практикой в таких ситуациях.

"Следует отметить, что и военные корабли НАТО часто приближаются к берегам России, Китая и других стран. Пока корабль не зашел в территориальные воды или не атаковал корабль другого государства или не совершил другой провокации, говорить в юридическом смысле не о чем", — отмечает Фокусу Ключник.

Как Россия тестирует "красные линии" НАТО

Однако эксперт обращает внимание на более широкий контекст: вместе с активностью российских самолетов и дронов над странами НАТО этот инцидент может свидетельствовать о том, что Россия тестирует так называемые "красные линии" Альянса, проверяя его реакцию и готовность к противодействию.

Ключник также анализирует текущее состояние НАТО как геополитического игрока. По его мнению, Альянс исторически демонстрировал свою эффективность в войнах против значительно более слабых противников, таких как Югославия в 1999 году или режим Талибана в Афганистане в 2001 году. Однако в современных условиях в НАТО нарастают внутренние противоречия, которые ослабляют его единство. В частности, Соединенные Штаты, как ключевой член Альянса, все чаще выражают недовольство теми странами-членами, которые недостаточно инвестируют в собственную оборону. Например, заявление Дональда Трампа о возможном исключении Испании из НАТО из-за ее низких оборонных расходов не выглядит шуткой. Премьер-министр Испании Педро Санчес не готов повышать расходы на оборону до уровня 5% ВВП, и подобная позиция может быть присуща и другим членам Альянса.

Эти разногласия в НАТО могут иметь далеко идущие последствия для европейской безопасности. Ключник предполагает, что в будущем Альянс может сохраниться как формальный институт, но потеряет часть своей практической значимости.

"Возможно, нас ждет другая конфигурация европейской безопасности, в которой НАТО сохранится как формальный институт, зато большую значимость будут приобретать двух- и многосторонние соглашения между соседними странами", — заключает эксперт.

