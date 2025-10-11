Российских "зеленых человечков" заметили возле Эстонии: граница закрыта (видео)

Департамент полиции и погранохраны временно перекрыл участок дороги от Вярски до Саатсе в ночь на 11 октября, потому что эстонские пограничники заметили на российской стороне передвижение более крупного, чем обычно, подразделения.

Участок, известный как "саатсеский сапог", останется закрытым до 14 октября. О необходимости строительства объездной дороги там говорят давно, но пока дело дошло только до стадии планирования. В течение всего дня 10 октября эстонские пограничники фиксировали активизацию вооруженных формирований с российской стороны в районе Саатсе-Саапа, сообщает ERR.

Зеленых человечков видели в Эстонии

"Мы видели, как на границе и в непосредственной близости от нее двигались различные вооруженные группы. Судя по форме, это были определённо не пограничники. Начиная с 3 часов утра наши патрули зафиксировали, что группы выдвигаются на дорогу, проходящую через Саатсе-Саап, и, хотя сначала они двигались вдоль дороги, в какой-то момент выстроились перпендикулярно ей. Для нас это была явно опасная ситуация", — сказал Меэлис Саарепуу, начальник пограничного управления Южной префектуры.

Саатсеский сапог, где видели российских "зеленых человечков" Фото: Скриншот

"Пограничник запросил у российской стороны информацию о том, что происходит в этом районе. Российская сторона ответила, что там ничего не происходит, это совершенно штатные операции. Это была опасная ситуация для нас, и нампришлось принять решение о временном закрытии дороги, проходящей через Саатсе", — добавил он.

Саатсе-Саабас — это уголок в Вырумаа, где российская территория на протяжении длительного времени врезается в территорию Эстонии. Его пересекает почти километровый участок дороги, который используется для объезда. Закрытие Саатсе-Саабас означает для местных жителей километры объездов, а также придется реорганизовать работу общественного транспорта.

"Если бы пришлось ехать по более живописной национальной дороге, то это примерно 10 километров, один конец которой — петля через Койдулу. Другой (объезд) — по дорогам RMK, это примерно пятикилометровый круг", — сказал Рауль Кудре, староста волости Сетомаа.

Разговоры о строительстве дороги в обход Саатсе Саапа ведутся уже давно, и теперь началось планирование ее строительства.

Отмечается, что есть решение о ее строительстве, и есть деньги. Но министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро признал, что со строительством затянули.

Саатсеский сапог – опасная близость к РФ

Саатсеский сапог, кусок российской земли, который вклинивается в эстонский приход Сетомаа и пересекает дорогу между двумя эстонскими деревнями. Эта пограничная аномалия возникла после аннексии Эстонии Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Саатсеский сапог Фото: Радио Свобода

После того, как Сталин отвоевал крошечную прибалтийскую страну у нацистов в 1944 году, граница между Российской и Эстонской советскими республиками была перекроена, что сократило территорию Эстонии. Когда в 1991 году Эстония вновь обрела независимость то оказалась с чуть более чем одним квадратным километром российской территории, пересекающей единственную прямую дорогу между двумя деревнями.

Саатсеский сапог - объявление россиян Фото: Радио Свобода

Кремль вскоре согласился разрешить жителям Эстонии пользоваться дорогой через российскую территорию, но только при соблюдении строгих условий : транзитные пассажиры должны оставаться в своих автомобилях и не имеют права останавливаться. К транспортным средствам относятся велосипеды, автомобили и мотоциклы, но не скутеры. Россия также оставляет за собой право останавливать любое транспортное средство, проезжающее через тщательно охраняемый лес.

Эстонский пограничник смотрит на российского (фото 2019 года) Фото: Радио Свобода

Это привело к ряду международных инцидентов, когда российские пограничники арестовывали людей, не знавших или пренебрегавших правилами, внутри зоны.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы на случай возможного российского вторжения, предусматривающие массовую эвакуацию населения. Всего предполагается, что свои дома могут покинуть около 1,2 миллиона человек из 6,2 миллиона жителей региона.

Ранее Фокус выяснял какие сценарии возможны в случае нападения Российской Федерации на страны Балтии, как может отреагировать НАТО и что это будет означать для будущего европейской безопасности.