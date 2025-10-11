Російських "зелених чоловічків" помітили біля Естонії: кордон закрито (відео)

Департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово перекрив ділянку дороги від Вярські до Саатсе в ніч на 11 жовтня, тому що естонські прикордонники помітили на російській стороні пересування більшого, ніж зазвичай, підрозділу.

Ділянка, відома як "саатсеський чобіт", залишиться закритою до 14 жовтня. Про необхідність будівництва об'їзної дороги там говорять давно, але поки що справа дійшла тільки до стадії планування. Протягом усього дня 10 жовтня естонські прикордонники фіксували активізацію збройних формувань з російського боку в районі Саатсе-Саапа, повідомляє ERR.

Зелених чоловічків бачили в Естонії

"Ми бачили, як на кордоні і в безпосередній близькості від нього рухалися різні озброєні групи. Судячи з форми, це були безумовно не прикордонники. Починаючи з 3-ї години ранку наші патрулі зафіксували, що групи висуваються на дорогу, яка проходить через Саатсе-Саап, і, хоча спочатку вони рухалися вздовж дороги, в якийсь момент вишикувалися перпендикулярно їй. Для нас це була явно небезпечна ситуація", — сказав Мееліс Саарепуу, начальник прикордонного управління Південної префектури.

"Прикордонник запросив у російської сторони інформацію про те, що відбувається в цьому районі. Російська сторона відповіла, що там нічого не відбувається, це абсолютно штатні операції. Це була небезпечна ситуація для нас, і нам довелося прийняти рішення про тимчасове закриття дороги, що проходить через Саатсе", — додав він.

Саатсе-Саабас — це куточок у Вирумаа, де російська територія впродовж тривалого часу врізається в територію Естонії. Його перетинає майже кілометрова ділянка дороги, яка використовується для об'їзду. Закриття Саатсе-Саабас означає для місцевих жителів кілометри об'їздів, а також доведеться реорганізувати роботу громадського транспорту.

"Якби довелося їхати більш мальовничою національною дорогою, то це приблизно 10 кілометрів, один кінець якої — петля через Койдулу. Інший (об'їзд) — дорогами RMK, це приблизно п'ятикілометрове коло", — сказав Рауль Кудре, староста волості Сетомаа.

Розмови про будівництво дороги в обхід Саатсе Саапа ведуться вже давно, і тепер почалося планування її будівництва.

Зазначається, що є рішення про її будівництво, і є гроші. Але міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро визнав, що з будівництвом затягнули.

Саатсеський чобіт — небезпечна близькість до РФ

Саатсеський чобіт, шматок російської землі, який вклинюється в естонську парафію Сетомаа і перетинає дорогу між двома естонськими селами. Ця прикордонна аномалія виникла після анексії Естонії Радянським Союзом під час Другої світової війни.

Після того, як Сталін відвоював крихітну прибалтійську країну у нацистів 1944 року, кордон між Російською та Естонською радянськими республіками було перекроєно, що скоротило територію Естонії. Коли 1991 року Естонія знову здобула незалежність, то опинилася з трохи більше ніж одним квадратним кілометром російської території, що перетинає єдину пряму дорогу між двома селами.

Кремль незабаром погодився дозволити жителям Естонії користуватися дорогою через російську територію, але тільки при дотриманні суворих умов: транзитні пасажири повинні залишатися у своїх автомобілях і не мають права зупинятися. До транспортних засобів належать велосипеди, автомобілі та мотоцикли, але не скутери. Росія також залишає за собою право зупиняти будь-який транспортний засіб, що проїжджає через ліс, який ретельно охороняється.

Це призвело до низки міжнародних інцидентів, коли російські прикордонники заарештовували людей, які не знали або нехтували правилами всередині зони.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія розробляють плани на випадок можливого російського вторгнення, що передбачають масову евакуацію населення. Загалом передбачається, що свої домівки можуть покинути близько 1,2 мільйона осіб із 6,2 мільйона жителів регіону.

Раніше Фокус з'ясовував, які сценарії можливі в разі нападу Російської Федерації на країни Балтії, як може відреагувати НАТО і що це означатиме для майбутнього європейської безпеки.