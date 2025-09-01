Пустит "Цирконы" с полюса: напугает ли США подводный крейсер "Пермь" РФ в Арктике

Атомную подводную лодку К-572 "Пермь" Российская Федерация строила почти 10 лет и спустила на воду именно тогда, когда США, а также Китай, начали усиленно интересоваться Арктикой. Субмарина размером с девятиэтажку способна запустить ракеты "Циркон", которые пролетят над Северным полюсом и преодолеют 6 тысяч км до Вашингтона. Видит ли Белый дом угрозу от носителя "Цирконов", полученного Кремлем в разгар российско-украинской войны?

Россия развернет в Арктике новую подводную лодку класса "Ясень-М", оснащенную гиперзвуковыми ракетами "Циркон", — явный признак стремления доминировать в самом северном регионе мира.

В прошлую пятницу президент России отметил: "не секрет", что оборонный потенциал России "в значительной степени связан с исследованиями и использованием северных широт". По словам Путина, "наши стратегические подводные лодки заходят под лед Северного Ледовитого океана и исчезают с радаров... Это наше военное преимущество. И исследования, в том числе [в Арктике], чрезвычайно важны для нас".

Фокус перевел статью "Как новая российская подводная лодка "Пермь" может доминировать в Северном полярном круге" американского аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта, посвященную вопросу доминирования РФ в Арктике. В статье, которая появилась на портале National Interest, говорится о технических характеристиках новой российской субмарины и о том, как она может повлиять на баланс сил в регионе.

РФ и Арктика — что известно о субмарине "Пермь"

Иными словами, пока Вашингтон сосредоточился на войне в Украине — войне, которая длится уже слишком долго и которая по большей части не касается интересов Америки, — Москва стремится доминировать над арктическим "чердаком" США.

Высказывания Путина связаны с недавним спуском на воду новейшей подводной лодки российского флота класса "Ясень-М" — "Пермь". По словам Томаса Нильсена, автора Barents Observer, "Пермь" — "первая из подлодок класса "Ясень-М", которая станет постоянным носителем ракет "Циркон", предназначенных для вооружения как обычной, так и ядерной боеголовкой".

Что нужно знать о подводной лодке класса "Ясень-М"

Год ввода в эксплуатацию: 2021.

Количество построенных: 5 (6, учитывая одну подводную лодку, не относящуюся к классу "Ясень-М").

Длина: 130 м.

Ширина: 13 м.

Водоизмещение: 8600 тонн над водой; 13800 тонн при погружении.

Двигатели: один водо-водяной ядерный реактор OK-650KPM; паротурбина мощностью 200 МВт, 43 тысячи лошадиных сил.

Максимальная скорость: 20 узлов (37 км/ч) на поверхности; 35 узлов (65 км/ч) в погруженном состоянии.

Дальность хода: неограниченная.

Вооружение: 8 ракетных шахт по 4 VLS каждая (всего 32 ракеты); 10 торпедных аппаратов; батарея ЗРК "Игла-М".

Экипаж: 64 человека (уменьшен с 85 в оригинальном классе "Ясень" за счет автоматизации).

Подводная лодка класса "Ясень-М", также известная в России как "Проект 885М", является усовершенствованной версией российских атомных субмарин класса "Ясень". Эти подводные лодки, разработанные конструкторским бюро "Малахит" и построенные на верфи "Севмаш", предназначены для замены старых советских кораблей, таких как подводные лодки класса "Акула" и "Антей". Подводные лодки класса "Ясень-М" сочетают в себе противолодочные средства (ASW) с возможностью запуска крылатых ракет большой дальности, что делает их универсальными многоцелевыми платформами.

Проектные работы по всей серии подводных лодок "Ясень" начались в 1980-х годах, но вариант "Ясень-М" начал поступать на вооружение в 2021 году, с вводом в эксплуатацию К-561 "Казань". Российская "Пермь", новейшая подводная лодка класса "Ясень", стала шестой в общем классе и пятой в более мощном варианте класса "Ясень-М". Она была заложена 29 июля 2016 года на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске и спущена на воду 27 марта 2025 года во время церемонии, на которой присутствовал президент России Владимир Путин. Пока что она проходит морские испытания, а в конце этого года официально войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Ракетное вооружение "Перми" должно напугать Пентагон

"Пермь" имеет особое значение, поскольку она стала первой подводной лодкой класса "Ясень-М", специально построенной для несения гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон", а не модернизированной, как предыдущие субмарины. Эта особенность делает "Пермь" важным средством для гиперзвуковых ударов против военно-морских судов или наземных объектов. По сообщениям, интеграция "Циркона" на "Перми" является переходом к стандартизации гиперзвукового оружия на новых подводных лодках, и ожидается, что будущие субмарины, такие как "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток", последуют этому примеру.

Что касается гиперзвуковой крылатой ракеты 3М22 "Циркон", то это оружие уникально тем, что оно полностью развернуто и интегрировано в растущий арсенал России. США не имеют аналогичного вооружения или значительной защиты от него. То же самое касается союзников Америки в НАТО и других странах. Ракеты "Циркон" развивают скорость до 9 Махов и имеют дальность полета около 900 км. Их гиперзвуковая скорость и маневренность делают перехват чрезвычайно сложным, если не невозможным.

Россия побеждает в битве за Арктику

Развертывание этой подводной лодки с ракетами "Циркон" в Арктике — явный признак того, что Москва всерьез готова бороться за вершину мира. Для Соединенных Штатов такой результат неприемлем. Но это еще больше доказывает, что американцы допустили серьезное ухудшение своего стратегического положения.

Правительство Путина громко заявляет о своем доминировании в Арктике с тех пор, как в 2007 году российская миниатюрная подводная лодка установила российский флаг на дне Северного Ледовитого океана. С тех пор американцы отнесли этот чрезвычайно важный регион к второстепенным, тогда как россияне усердно работали над его контролем и разработкой.

Этот факт стал одной из главных причин донкихотских попыток президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию и заставить Канаду больше подчиняться Вашингтону в области торговли и региональной безопасности. Поскольку россияне бесцеремонно захватывают Арктику, ВМС США должны играть там более активную роль. Пока что они отстают в стратегической гонке. Россияне уже усиливают свое господство на Крайнем Севере, в то время как Вашингтон все еще спорит о том, как реализовать дальновидную стратегию Трампа по защите полушария.

Вскоре Америка может увидеть, как российские подводные лодки, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Циркон", подходят к восточному побережью США, не встречая сопротивления со стороны ВМС США.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.