Легендарні САУ "Піон" відбивають атаки росіян: чи є майбутнє у 203-мм калібру (фото)

На початку березня 2022 року кадри з Бучі облетіли весь світ: на дорозі по вулиці Вокзальній горить знищена російська колона. Цих ударів завдали 203-мм самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон" — найпотужніші знаряддя, які перебувають на озброєнні України.

Артилерійська система 2С7 "Піон" перебуває на озброєнні 43-ї бригади ЗСУ, "зоряний час" якої припав на перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про незамінний внесок цих САУ у відбитті атак ЗС РФ у перші дні війни, а також про майбутнє цих систем у лавах Сил оборони йдеться в матеріалі "Оборонки".

Автор публікації, журналіст Владислав Христофоров пише, що саме 43-тя бригада залишається єдиним підрозділом Сил оборони України, на озброєнні якого перебувають ці гармати. У перші тижні вторгнення її артилеристи зіграли ключову роль в обороні столиці, завдаючи далекобійних ударів по колонах росіян, що наступали.

Знищена техніка ЗС РФ у Бучі. 2022 рік Фото: Слідство. Інфо

Відродження гіганта

2С7 "Піон" створювався в СРСР у 1970-ті роки як засіб ураження особливо укріплених цілей, включно з командними пунктами та вузлами зв'язку. Також потенційно САУ могла вести вогонь і тактичним ядерним боєприпасом.

САУ побудована на шасі танка Т-80, але отримала дизельний двигун від Т-72, що забезпечило більшу надійність за меншої вартості обслуговування. Вага однієї установки сягає 47 тонн, з яких 14,5 припадає на саму артсистему.

"Піон" здатний відправити осколково-фугасний снаряд масою 110 кг на дистанцію до 37 км. Для порівняння, 155-мм снаряд важить майже вдвічі менше. Така енергія ураження дає змогу буквально стирати все з місцем влучання, не залишаючи шансу ні техніці, ні спорудам.

Після розпаду СРСР Україна успадкувала 99 установок, які були поставлені на тривале зберігання. Ситуація змінилася 2014 року: на тлі бойових дій на Донбасі було ухвалено рішення про відновлення "Півоній". Роботи проводили підприємства концерну "Укроборонпром" і ремонтний завод у Шепетівці.

"2С7 "Піон" були найновішими машинами в Україні. У них на приладах не було навіть напрацьованих годин. Вони за 10 років зберігання прийшли в такий стан... Уявіть, за цей час вони просто неба стояли, а не в сховищах були. Гусениці стояли повністю в багнюці", — розповів генерал-майор Іван Лісовий.

САУ 2С7 "Піон" на базі зберігання в Рівненській області Фото: Відкриті джерела

До кінця 2014 року в стрій повернули 48 самохідних гармат, сформувавши 43-ю окрему артилерійську бригаду, повністю озброєну 203-мм системами.

Війна 2022 року: "Півонії" знову в бою

З початком повномасштабного вторгнення частина дивізіону 43-ї бригади зустріла ворога під Волновахою, а іншу перекинули на Київський напрямок. Уже 25 лютого 2022 року "Півонії" відкрили вогонь по позиціях російської техніки в районі Гостомеля та Ірпеня.

Далекобійна артилерія дала змогу українським силам завдавати ударів по тилах противника, що наступав, де знаходилися пункти управління, склади боєприпасів і переправи. За спогадами учасників, кілька батарей вели вогонь майже без зупинки, працюючи в умовах постійних авіаударів і контрбатарейного вогню.

Найвідоміший епізод застосування — знищення колони на Вокзальній у Бучі, де артилерія з далеких позицій завдала удару по техніці, що прямувала на Київ. Ці кадри стали символом могутності української артилерії та одним із доказів провалу російського наступу на столицю.

Чи є майбутнє у 203-мм калібру?

Христофоров зазначає, що попри вік системи, "Піон" залишається однією з найбільш далекобійних гармат у Європі. Однак у сучасних умовах військові експерти відзначають кілька проблем:

знос стволів і труднощі з їх заміною,

брак сучасних снарядів,

обмежену сумісність із західними системами управління вогнем.

Проте проєкт модернізації цих установок все ж розглядають: встановлення сучасної електроніки, GPS-навігації та цифрової балістики може продовжити термін служби "Піонів" ще на кілька років.

При цьому, на стратегічному рівні, майбутнє калібру 203 мм бачать не в масовому застосуванні, а у вузькоспеціалізованих далекобійних батареях, призначених для контрбатарейної боротьби та точкових ударів по тилах.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони мали на озброєнні та зберіганні близько 100 самохідних артилерійських установок 2С7 "Піон" на момент повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Однак уже через рік армія відчула брак боєприпасів для цієї радянської гармати. Одним із варіантів розв'язання проблеми, як зазначив аналітик видання Forbes Девід Акс, може бути постачання боєприпасів із Греції та Туреччини, які мають на озброєнні гаубиці М110.