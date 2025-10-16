Легендарные САУ "Пион" отражают атаки россиян: есть ли будущее у 203-мм калибра (фото)

В начале марта 2022 года кадры из Бучи облетели весь мир: на дороге по улице Вокзальной горит уничтоженная российская колонна. Эти удары нанесли 203-мм самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион" — самые мощные орудия, состоящие на вооружении Украины.

Артиллерийская система 2С7 "Пион" состоит на вооружении 43-й бригады ВСУ, "звездное время" которой пришлось на первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. О незаменимом вкладе этих САУ в отражении атак ВС РФ в первые дни войны, а также о будущем этих систем в рядах Сил обороны говорится в материале "Оборонки".

Автор публикации, журналист Владислав Христофоров пишет, что именно 43-я бригада остается единственным подразделением Сил обороны Украины, на вооружении которого находятся эти пушки. В первые недели вторжения ее артиллеристы сыграли ключевую роль в обороне столицы, нанося дальнобойные удары по наступающим колоннам россиян.

Уничтоженная техника ВС РФ в Буче. 2022 год Фото: Слідство. Інфо

Возрождение гиганта

2С7 "Пион" создавался в СССР в 1970-е годы как средство поражения особо укрепленных целей, включая командные пункты и узлы связи. Также потенциально САУ могла вести огонь и тактическим ядерным боеприпасом.

САУ построена на шасси танка Т-80, но получила дизельный двигатель от Т-72, что обеспечило большую надежность при меньшей стоимости обслуживания. Вес одной установки достигает 47 тонн, из которых 14,5 приходится на саму артсистему.

"Пион" способен отправить осколочно-фугасный снаряд массой 110 кг на дистанцию до 37 км. Для сравнения, 155-мм снаряд весит почти вдвое меньше. Такая энергия поражения позволяет буквально стирать все с местом попадания, не оставляя шанса ни технике, ни постройкам.

После распада СССР Украина унаследовала 99 установок, которые были поставлены на длительное хранение. Ситуация изменилась в 2014 году: на фоне боевых действий на Донбассе было принято решение о восстановлении "Пионов". Работы проводили предприятия концерна "Укроборонпром" и ремонтный завод в Шепетовке.

"2С7 "Пион" были новейшими машинами в Украине. У них на приборах не было даже наработанных часов. Они за 10 лет хранения пришли в такое состояние… Представьте, за это время они под открытым небом стояли, а не в хранилищах были. Гусеницы стояли полностью в грязи", — рассказал генерал-майор Иван Лесовой.

САУ 2С7 "Пион" на базе хранения в Ровенской области Фото: Открытые источники

К концу 2014 года в строй вернули 48 самоходных орудий, сформировав 43-ю отдельную артиллерийскую бригаду, полностью вооруженную 203-мм системами.

Война 2022 года: "Пионы" снова в бою

С началом полномасштабного вторжения часть дивизиона 43-й бригады встретила врага под Волновахой, а другую перебросили на Киевское направление. Уже 25 февраля 2022 года "Пионы" открыли огонь по позициям российской техники в районе Гостомеля и Ирпеня.

Дальнобойная артиллерия позволила украинским силам наносить удары по тылам наступающего противника, где находились пункты управления, склады боеприпасов и переправы. По воспоминаниям участников, несколько батарей вели огонь почти без остановки, работая в условиях постоянных авиаударов и контрбатарейного огня.

Наиболее известный эпизод применения — уничтожение колонны на Вокзальной в Буче, где артиллерия с дальних позиций нанесла удар по технике, направлявшейся на Киев. Эти кадры стали символом мощи украинской артиллерии и одним из доказательств провала российского наступления на столицу.

Есть ли будущее у 203-мм калибра?

Христофоров отмечает, что несмотря на возраст системы, "Пион" остается одним из самых дальнобойных орудий в Европе. Однако в современных условиях войсковые эксперты отмечают несколько проблем:

износ стволов и трудности с их заменой,

нехватку современных снарядов,

ограниченную совместимость с западными системами управления огнем.

Тем не менее, проект модернизации этих установок все же рассматривается: установка современной электроники, GPS-навигации и цифровой баллистики может продлить срок службы "Пионов" еще на несколько лет.

При этом, на стратегическом уровне, будущее калибра 203 мм видят не в массовом применении, а в узкоспециализированных дальнобойных батареях, предназначенных для контрбатарейной борьбы и точечных ударов по тылам.

Ранее сообщалось, что Силы обороны имели на вооружении и хранении около 100 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" на момент полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Однако уже через год армия ощутили нехватку боеприпасов для этой советской пушки. Одним из вариантов решения проблемы, как отметил аналитик издания Forbes Дэвид Акс, может быть поставки боеприпасов из Греции и Турции, которые имеют на вооружении гаубицы М110.