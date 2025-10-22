Чому протиракетна оборона ЗСУ гірше збиває цілі: генерал назвав низку причин (відео)

В Україні тимчасово ослаблена система протиракетної та протиповітряної оборони, яка прикриває об'єкти критичної інфраструктури країни. Це пов'язано, зокрема, з тим, що росіяни постійно вдосконалюють засоби ураження і тактику ударів.

Росія продовжує завдавати прицільних ударів по критичній інфраструктурі та залізничних об'єктах, включно з цілями в Києві та Київській області. Незважаючи на те, що навколо столиці зосереджена одна з найпотужніших систем ППО в країні, російським силам все ж вдається завдавати шкоди. Про це розповів в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Нам стало складніше у зв'язку з тим, що ворог удосконалює свої засоби ударів. Причому, як по ракетному озброєнню, так і по безпілотним апаратам", — сказав генерал.

За його словами, модернізація та виробництво українських дронів залежать від вітчизняних спеціалістів, а коригування роботи західних ракет — від партнерів, які вносять зміни в системи після аналізу бойових даних. Цей процес, зазначив генерал, потребує часу, що тимчасово знижує ефективність захисту.

"Оскільки росіяни вдосконалили ударні засоби, особливо балістичні, то збирається статистика і передається американцям. Вони мають зі свого боку робити удосконалення і потім використовувати і в наших батареях, покращуючи ситуацію в цьому протиборстві", — пояснив Романенко.

Крім того, противник удосконалює тактику ракетних ударів. Наприклад, крилаті ракети, які запускаються зі сходу і північного сходу, можуть маневрувати і заходити на ціль з несподіваного боку. Але є ще один прийом, який значно ускладнює роботу систем ПРО, це коли ракети запускаються таким чином, щоб вони потрапляли в ціль практично в один момент і з різних сторін.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня Збройні сили РФ атакували Київ "Шахедами" і балістичними ракетами. За даними начальника КДА Тимура Ткаченка, двоє киян загинули, а кількість постраждалих в українській столиці перевищила 21 особу, п'ятеро з них — діти.

Через нічні обстріли частина житлових будинків Києва тимчасово залишилася без гарячої води. Перебої з водопостачанням зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.