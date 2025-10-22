Почему противоракетная оборона ВСУ хуже сбивает цели: генерал назвал ряд причин (видео)

В Украине временно ослаблена система противоракетной и противовоздушной обороны, которая прикрывает объекты критической инфраструктуры страны. Это связано, в том числе с тем, что россияне постоянно совершенствуют средства поражения и тактику ударов.

Россия продолжает наносить прицельные удары по критической инфраструктуре и железнодорожным объектам, включая цели в Киеве и Киевской области. Несмотря на то, что вокруг столицы сосредоточена одна из самых мощных систем ПВО в стране, российским силам все же удается причинять ущерб. Об этом рассказал в эфире телеканала КИЕВ24 сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Нам стало сложнее в связи с тем, что враг совершенствует свои средства ударов. Причем, как по ракетному вооружению, так и по беспилотным аппаратам", — сказал генерал.

По его словам, модернизация и производство украинских дронов зависят от отечественных специалистов, а корректировка работы западных ракет — от партнеров, которые вносят изменения в системы после анализа боевых данных. Этот процесс, отметил генерал, требует времени, что временно снижает эффективность защиты.

"Поскольку россияне усовершенствовали ударные средства, особенно баллистические, то собирается статистика и передается американцам. Они должны со своей стороны делать усовершенствования и затем использовать и в наших батареях, улучшая ситуацию в этом противоборстве", — пояснил Романенко.

Кроме того, противник совершенствует тактику ракетных ударов. К примеру, крылатые ракеты, которые запускаются с востока и северо-востока, могут маневрировать и заходить на цель с неожиданной стороны. Но есть еще один прием, значительно усложняющий работу систем ПРО, это когда ракеты запускаются таким образом, чтобы они попадали в цель практически в один момент и с разных сторон.

Напомним, в ночь на 22 октября Вооруженные силы РФ атаковали Киев "Шахедами" и баллистическими ракетами. По данным начальника КГА Тимура Ткаченко, двое киевлян погибли, а количество пострадавших в украинской столице превысило 21 человек, пятеро из них — дети.

Из-за ночных обстрелов часть жилых домов Киева временно осталась без горячей воды. Перебои с водоснабжением зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.