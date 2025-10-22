Канада відмовилася відремонтувати БТР для України: чому контракт розірвали

Канада скасувала план з передачі Україні відремонтованих бронетранспортерів і розірвала попередній контракт із компанією, яка займалася їхньою модернізацією. Йдеться про відновлення 25 виведених з експлуатації бронемашин компанії Armatec Survivability.

Міністр оборони Девід Макгінті заявив у вівторок комітету Палати громад, що контракт на постачання Україні відремонтованих легких броньованих машин офіційно анульовано. Про це 21 жовтня повідомив канадський телеканал CBC News.

Зазначається, що майже два роки тому Міністерство оборони Канади передало 25 списаних бронетранспортерів компанії Armatec Survivability у місті Дорчестер для відновлення. Проєкт мав реалізовуватися в рамках зусиль Оттави з пошуку техніки та озброєння для підтримки України в протистоянні з Росією.

Партнером за угодою виступала Canadian Commercial Corporation (CCC) — державна структура, відповідальна за міжнародні оборонні контракти. Попередня вартість угоди оцінювалася у 250 мільйонів канадських доларів, проте до літа 2025 року проєкт був раптово згорнутий. Причому сам глава військового відомства, пояснюючи причини такого рішення, фактично "розвів руками".

Відео дня

Канадський БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison на озброєнні 501-го окремого батальйону морської піхоти ВМСУ. Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

"Наразі ухвалено рішення про розірвання контракту з цією компанією. Я не можу далі обговорювати суть питання. Подивимося, як розвиватимуться відносини з департаментом і підрядником. Я хотів би докладніше пояснити причини рішення департаменту розірвати контракт, але я не в змозі цього зробити", — коментує Макгінті.

Згідно з CBC, Armatec Survivability вже створила демонстраційний зразок модернізованого бронетранспортера Bison, оснащеного новою гарматою і дистанційно керованим бойовим модулем. Планувалося, що Канада передасть Україні як нову, так і відновлену бронетехніку, проте в підсумку було поставлено тільки кілька нових машин.

У цьому контексті варто зазначити, що ще 2023 року, за даними того ж CBC News, канадці збиралася списати 195 бронетранспортерів LAV II Bison і 149 бронемашин Coyote. А Armatec Survivability запропонувала модернізувати цю техніку в різних варіантах.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, Канада замінює стару бронетехніку новою, і близько 400 машин виявилися вільними. Серед них БТР М113, Bison і аналогічним їм Coyote, але їх не поспішають передавати Україні.