Канада отказалась отремонтировать БТР для Украины: почему контракт расторгли

Канада отменила план по передаче Украине отремонтированных бронетранспортеров и расторгла предварительный контракт с компанией, которая занималась их модернизацией. Речь идет о восстановлении 25 выведенных из эксплуатации бронемашин компании Armatec Survivability.

Министр обороны Дэвид Макгинти заявил во вторник комитету Палаты общин, что контракт на поставку Украине отремонтированных легких бронированных машин официально аннулирован. Об этом 21 октября сообщил канадский телеканал CBC News.

Отмечается, что почти два года назад Министерство обороны Канады передало 25 списанных бронетранспортеров компании Armatec Survivability в городе Дорчестер для восстановления. Проект должен был реализовываться в рамках усилий Оттавы по поиску техники и вооружения для поддержки Украины в противостоянии с Россией.

Партнером по соглашению выступала Canadian Commercial Corporation (CCC) — государственная структура, ответственная за международные оборонные контракты. Предварительная стоимость сделки оценивалась в 250 миллионов канадских долларов, однако к лету 2025 года проект был внезапно свернут. Причем сам глава военного ведомства, объясняя причины такого решения, фактически "развел руками".

Канадский БТР LAV 6.0 ACSV Super Bison на вооружении 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМСУ. Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

"В настоящее время принято решение о расторжении контракта с этой компанией. Я не могу дальше обсуждать суть вопроса. Посмотрим, как будут развиваться отношения с департаментом и подрядчиком. Я хотел бы подробнее объяснить причины решения департамента расторгнуть контракт, но я не в состоянии этого сделать", — комментирует Макгинти.

Согласно CBC, Armatec Survivability уже создала демонстрационный образец модернизированного бронетранспортера Bison, оснащенного новой пушкой и дистанционно управляемым боевым модулем. Планировалось, что Канада передаст Украине как новую, так и восстановленную бронетехнику, однако в итоге были поставлены только несколько новых машин.

В этом контексте стоит отметить, что еще в 2023 году, по данным того же CBC News, собиралась списать 195 бронетранспортеров LAV II Bison и 149 бронемашин Coyote. А Armatec Survivability предложила модернизировать эту технику в различных вариантах.

Напомним, по информации Forbes, Канада заменяет старую бронетехнику новой, и около 400 машин оказались свободными. В их числе БТР М113, Bison и аналогичным им Coyote, но их не спешат передавать Украине.