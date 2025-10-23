Storm Shadow знайшли слабку точку: по яких цілях били ЗСУ на глибині до 300 км, — аналітик (відео)

У ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили кілька об'єктів на території Росії, зокрема оборонний завод у Саранську, республіка Мордовія, і Махачкалинський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Під час комбінованих ударів ЗСУ використовували крилаті ракети Storm Shadow і Р-360 "Нептун".

Військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь охарактеризував ці удари як "сильну відповідь і демонстрацію можливостей ЗСУ". Самусь вказав на оперативну глибину дій (до 300 км) і наголосив на необхідності регулярного ураження об'єктів, що забезпечують тил противника, — ремонтних баз, заводів, складів і логістики.

Михайло Самусь про удари по військових об'єктах РФ

"Це сильний прояв, звичайно, абсолютно. Тут єдине, що ось така дальність, тобто 300 км. Там усі об'єкти військові або пов'язані з військовою сферою мають бути реально знищені. Тут взагалі немає питань, глибина 300 км — це глибина операції, і тут реально вже мають діяти навіть корпуси, знищуючи все, що там знаходиться. Це просто системний компонент того комплексу, який забезпечує фронт безпосередньо — це і підприємства, це і ремонтні бази, і склади з боєприпасами, командні пункти, логістичні центри тощо — все це має виноситися регулярно", — наголосив Самусь.

Він також знову підняв тему використання списаних американських тактичних ракет ATACMS у рамках міжнародних програм підтримки, вказуючи на їхню доступність і потенційну ефективність під час ударів по глибоких цілях.

"Чому ми, наприклад, говоримо: дайте нам "Атакамси"? Вони старі, вони вам уже не потрібні, а нам би півтори тисячі ATACMS якраз для цього і потрібні. Щоб жодного якогось там заводу на глибині 300 км, який виробляє будь-які хімічні сполуки для боєприпасів, не те, що не було — їх там просто бути не повинно в принципі", — додав Самусь.

За його словами, такі ракетні системи набагато ефективніші за "міфічні Томагавки", про постачання яких Україні гучно інформували ЗМІ.

Удари по заводах у РФ — деталі

Зазначимо, комбіновані удари по підприємствах виявилися чутливими для РФ. За даними Генштабу ЗСУ, Саранський завод виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та інше військове обладнання.

Брянський хімічний завод, за словами Командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, є великою прифронтовою промислово-виробничою і ремонтною базою: тут ремонтують і відновлюють реактивні системи залпового вогню, зокрема "Град", "Ураган", "Торнадо". Також там виробляють боєприпаси для ствольної артилерії, інженерні боєприпаси, крилаті ракети Х-59, а також працюють із реактивними системами типу ТОС "Солнцепек" і системами мінування реактивними снарядами "Землеробство".

Нагадаємо, 22 жовтня Фокус писав про серію ударів по стратегічних об'єктах РФ, серед яких виявився НПЗ у Дагестані за 100 км від кордонів України.