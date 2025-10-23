Storm Shadow нашли слабую точку: по каким целям били ВСУ на глубине до 300 км, — аналитик (видео)

В ночь на 22 октября Силы обороны Украины поразили несколько объектов на территории России, в том числе оборонный завод в Саранске, республика Мордовия, и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. В ходе комбинированных ударов ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow и Р-360 "Нептун".

Военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь охарактеризовал эти удары как "сильный ответ и демонстрацию возможностей ВСУ". Самусь указал на оперативную глубину действий (до 300 км) и подчеркнул необходимость регулярного поражения объектов, обеспечивающих тыл противника — ремонтных баз, заводов, складов и логистики.

Михаил Самусь об ударах по военным объектам РФ

"Это сильное проявление, конечно, абсолютно. Здесь единственное, что вот такая дальность, то есть 300 км. Там все объекты военные или связанные с военной сферой должны быть реально уничтожены. Здесь вообще нет вопросов, глубина 300 км — это глубина операции, и здесь реально уже должны действовать даже корпуса, уничтожая все, что там находится. Это просто системный компонент того комплекса, который обеспечивает фронт непосредственно — это и предприятия, это и ремонтные базы и склады с боеприпасами, командные пункты, логистические центры и так далее — все это должно выноситься регулярно", — подчеркнул Самусь.

Он также вновь поднял тему использования списанных американских тактических ракет ATACMS в рамках международных программ поддержки, указывая на их доступность и потенциальную эффективность при ударах по глубоким целям.

"Почему мы, например, говорим: дайте нам "Атакамсы"? Они старые, они вам уже не нужны, а нам бы полторы тысячи ATACMS как раз для этого и нужны. Чтобы ни одного какого-то там завода на глубине 300 км, который производит какие-либо химические соединения для боеприпасов, не то, что не было — их там просто быть не должно в принципе", — добавил Самусь.

По его словам, такие ракетные системы гораздо эффективнее чем "мифические Томагавки", о поставках которых Украине громко информировали СМИ.

Удары по заводам в РФ — детали

Отметим, комбинированные удары по предприятиям оказались чувствительными для РФ. По данным Генштаба ВСУ, Саранский завод производит противопехотные инженерные боеприпасы, комплекты минирования, детонаторы и другое военное оборудование.

Брянский химический завод, по словам Командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, является крупной прифронтовой промышленно-производственной и ремонтной базой: здесь ремонтируют и восстанавливают реактивные системы залпового огня, в том числе "Град", "Ураган", "Торнадо". Также там производят боеприпасы для ствольной артиллерии, инженерные боеприпасы, крылатые ракеты Х-59, а также работают с реактивными системами типа ТОС "Солнцепек" и системами минирования реактивными снарядами "Земледелие".

Напомним, 22 октября Фокус писал о серии ударов по стратегическим объектам РФ, среди которых оказался НПЗ в Дагестане в 100 км от границ Украины.