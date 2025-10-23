На Донбасі від удару дроном ЗС РФ загинула знімальна команда українського телеканалу (фото)

43-річна журналістка Олена Грамова (Губанова) і 33-річний оператор Євген Кармазін телеканалу Freedom загинули в Краматорську після того, як ворожий дрон "Ланцет" вдарив по їхньому автомобілю.

Транспортний засіб, який на момент атаки перебував на автозаправній станції, знищено повністю. Фотографії наслідків чергового воєнного злочину російської армії показав у соцмережах голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії Олена та Євген висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії українських захисників.

Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

"Вони працювали в найгарячіших точках Донбасу, були скрізь завжди першими. Важко повірити, що це могло статися саме з ними. Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться в нашій пам'яті саме такими...", — йдеться в повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін / Донецкая ОВА

Філашкін висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Ще один кореспондент, Олександр Количев, госпіталізований.

Як пише "Freedom", Олена Грамова народилася в Єнакієвому Донецької області. За освітою — фінансистка, але з 2021 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

"Для мене війна почалася у 2014 році. Краматорськ, де я жила, був трохи понад двох місяців в окупації, але за ці два місяці я побачила дуже багато чого. Так, війна почалася у 2014 році, але тоді я не була журналістом, я була просто звичайною громадянкою України, потім стала волонтером. За цей час ми багато чого пережили", — говорила вона.

У червні 2023 року її нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня.

Євген Кармазін — уродженець Краматорська. З 2022 року він працював оператором українських телеканалів.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що на фронті загинув журналіст Олександр Голяченко.

Також повідомлялося, що війна забрала життя відомого спортивного журналіста Володимира Коцура.