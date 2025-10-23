На Донбассе от удара дроном ВС РФ погибла съемочная команда украинского телеканала (фото)

43-летняя журналистка Алена Грамова (Губанова) и 33-летний оператор Евгений Кармазин телеканала Freedom погибли в Краматорске после того, как вражеский дрон "Ланцет" ударил по их автомобилю.

Транспортное средство, которое на момент атаки находилось на автозаправочной станции, уничтожено полностью. Фотографии последствий очередного военного преступления российской армии показал в соцсетях глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, с первых дней полномасштабного вторжения России Елена и Евгений освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории украинских защитников.

Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

"Они работали в самых горячих точках Донбасса, были везде всегда первыми. Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними. Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Елена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими…", – говорится в сообщении.

Фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОВА

Филашкин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Еще один корреспондент, Александр Колычев, госпитализирован.

Как пишет Freedom", Алена Грамова родилась в Енакиево Донецкой области. По образованию – финансистка, но с 2021 работала военной корреспонденткой каналов украинского государственного иновещания.

"Для меня война началась в 2014 году. Краматорск, где я жила, был чуть более двух месяцев в оккупации, но за эти два месяца я увидела очень многое. Да, война началась в 2014 году, но тогда я не была журналистом, я была просто обычной гражданкой Украины, потом стала волонтером. За это время мы многое пережили", — говорила она.

В июне 2023 года ее наградили орденом Княгини Ольги III степени.

Евгений Кармазин – уроженец Краматорска. С 2022 года он работал оператором украинских телеканалов.

Напомним, в сентябре стало известно, что на фронте погиб журналист Александр Голяченко.

Также сообщалось, что война унесла жизнь известного спортивного журналиста Владимира Коцура.