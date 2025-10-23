ГУР ліквідувало воєнних злочинців на території Росії (відео)

У Ставрополі (РФ) ліквідовано щонайменше трьох російських десантників із числа військовослужбовців 247-го Кавказького козачого полку ПДВ СС РФ.

Причиною ліквідації став вибух, який прогримів біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі міста на вул. Сєрова, 533, повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міноборони України.

"Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та "відзначилися" численними воєнними злочинами під час повномасштабного вторгнення Росії", — заявили в ГУР, нагадавши, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Вибух у Ставрополі: що пишуть місцеві ЗМІ

За інформацією місцевих пабліків, вибуховий пристрій було закладено в дитячий візочок, який стояв на тролейбусній зупинці неподалік КПП. Інформація про подію почала поширюватися мережею приблизно о 20:55. Після вибуху місце події оточили.

Повідомляється, що дістала поранення жінка, яка пізніше померла від отриманих травм. За іншими даними, вона жива і перебуває в лікарні з осколковими пораненнями стегна і гомілки.

Як пише Baza, саморобний вибуховий пристрій із віддаленим доступом був не у візку, а в сміттєвому баку. Підозрюваного у вибуху затримали і повели на допит.

Пропагандисти одразу ж угледіли в тому, що трапилося, "український слід", проте про загиблих військових промовчали.

