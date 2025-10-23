ГУР ликвидировало военных преступников на территории России (видео)

В Ставрополе (РФ) ликвидированы минимум три российских десантника из числа военнослужащих 247-го Кавказского казачьего полка ВДВ СС РФ.

Причиной ликвидации стал взрыв, который прогремел возле контрольно-пропускного пункта воинской части №54801 в самом центре города на ул. Серова, 533, сообщили в Главном разведывательной управлении Минобороны Украины.

"Солдаты и офицеры этого подразделения активно участвовали в боевых действиях в Украине еще с 2014 года и "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения России", – заявили в ГУР, напомнив, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Взрыв в Ставрополе: что пишут местные СМИ

По информации местных пабликов, взрывное устройство было заложено в детскую коляску, которая стояла на троллейбусной остановке недалеко от КПП. Информация о происшествии начала распространятся по сети около 20:55. После взрыва место происшествия оцепили.

Відео дня

Сообщается, что получила ранения женщина, которая позже скончалась от полученных травм. По другим данным, она жива и находится в больницу с осколочными ранениями бедра и голени.

Как пишет Baza, самодельное взрывное устройство с удаленным доступом было не в коляске, а в мусорном баке. Подозреваемого во взрыве задержали и увели на допрос.

Пропагандисты сразу же усмотрели в случившемся "украинский след", однако о погибших военных умолчали.

Напомним, в конце сентября ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии на Кавказе.

Также сообщалось, что в ГУР назвали количество погибших россиян из "спецконтингента" в Украине.