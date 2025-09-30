Был главарем "Авангарда": ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии на Кавказе (видео)

Сотрудники ГУР 27 сентября ликвидировали в Ставропольском крае РФ подполковника Росгвардии и еще двух "росгвардейцев". Ликвидированный офицер был главой группы российского спецподразделения "Авангард".

Об успешной ликвидации подполковника Росгвардии на территории врага пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила 30 сентября. Операцию провели возле хутора Тамбукан в Ставропольском крае. Вместе с руководителем группы ликвидировали его помощника и водителя.

ГУР ликвидировало подполковника Росгвардии.

"Группа московитов двигалась на полигон, но так и не доехала", — отметили в ГУР.

Украинские разведчики действовали при поддержке движения освобождения Кавказа. Сотрудники ГУР выяснили места пребывания и маршруты передвижения "росгвардейцев" и взорвали их транспорт.

Отметим, сформированное в 1998 году подразделение специального назначения"Авангард" ранее называлось "Эдельвейс". Оно входит в войска Национальной гвардии России. Пункт постоянной дислокации "Авангарда" находится в городе Минеральные Воды Ставропольского края.

Напомним, Силы специальных операций 29 сентября рассказывали, как совместно с ГУР провели спецоперацию на территории РФ. Бойцы уничтожили трех вражеских военнослужащих в лесу на российской территории и их транспорт и вернулись с трофеями.

В ГУР 29 сентября озвучили имена генералов ВС РФ, причастных к массовым ракетным ударам по Украине. Среди них — командующие дальней и стратегической авиации.