Кто стоит за массовыми ракетными ударами по Украине: ГУР назвало имена генералов РФ (фото)

Разведка Министерства обороны Украины обнародовала имена российских военных, которые непосредственно координировали и выполняли ракетные удары по украинским городам, включая Киев, Днепр, Мариуполь и Кременчуг. Среди них — командующие стратегической и дальней авиации, которые лично планировали атаки, распределяли самолеты и ракеты между подразделениями, а также контролировали выполнение миссий, которые приводили к гибели сотен гражданских.

Related video

По информации ГУР, украинская военная разведка системно документирует военные преступления российских военных. Одним из приоритетных направлений работы является установление конкретных лиц, ответственных за ракетные удары по городам Украины и разрушение гражданской инфраструктуры. Сейчас опубликованы обновленные данные о командирах дальней авиации военно-воздушных сил РФ, причастных к стратегическому планированию и выполнению этих атак.

С 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года российские войска осуществили 2354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160, 321 пуск крылатой ракеты Х-22/Х-32 с Ту-22М3 и 171 пуск аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К/И. Основными целями обстрелов стали больницы, роддома, школы, университеты, многоквартирные дома и электростанции.

Среди известных атак:

27 июня 2022 года ракета Х-22 попала в торговый центр в Кременчуге, погибли 22 человека, более 60 ранены;

1 июля 2022 года ракеты Х-22 уничтожили подъезд многоквартирного дома в Сергеевке, погибли 22 человека, ранены 39, в том числе шестеро детей;

14 января 2023 года ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре: погибли 46 человек, среди них шестеро детей, ранены 80 человек;

8 июля 2024 года 22 человека погибли во время массированного удара по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам, ракета попала в детское отделение больницы "Охматдет";

28 августа 2025 года столицу Украины атаковали различными типами ракет, погибло 23 человека, среди них четверо детей, более 60 раненых.

В частности, среди главных фигурантов ГУР выделило генерала-лейтенанта Сергея Кобылаша, который занимает должность командующего ВВС и одновременно является заместителем главнокомандующего воздушно-космических сил РФ. Под его руководством стратегическая авиация России осуществила множество массированных ракетных атак, среди которых удары по густонаселенным районам Мариуполя, Днепра, Киева и многих других городов Украины. Кобылаш отвечал за планирование и координацию операций, а также за распределение самолетов и ракет между подразделениями. Согласно разведданным, его участие в этих операциях было непосредственным и систематическим — он не только давал приказы, но и контролировал выполнение планов.

Сергей Кобылаш Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Сергей Кувалдин Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией, также входит в список ключевых фигурантов. Его подчиненные участвовали во многих массированных ракетных ударах, а сам Кувалдин отвечал за подготовку и отправку пилотов на задания. По данным разведки, под его руководством осуществлялись атаки на жилые кварталы, больницы и критически важные объекты инфраструктуры.

Сергей Шевель Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Олег Пчела Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Полковник Сергей Шевель, первый заместитель командующего дальней авиации, координировал работу подразделений, которые привлекались к ракетным ударам. Его подчиненные выполняли задачи, которые приводили к гибели гражданского населения и разрушениям зданий. Разведка указывает, что Шевель лично контролировал распределение самолетов на задания и определял приоритеты ударов, и это делает его непосредственно причастным к последствиям атак.

Николай Варпахович Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Олег Скитский Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

В список также попали генерал-майор Олег Пчела, который занимает должность заместителя командующего дальней авиации, командир 22-й тяжелой бомбардировочной дивизии Николай Варпахович, командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка Олег Скитский, командир 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин, а также другие высокопоставленные чиновники, причастные к планированию и осуществлению ракетных ударов по гражданским объектам.

Разведка также подчеркивает, что каждый из командиров, указанных в списке, неоднократно получал награды и премии от высшего военного руководства РФ за эффективность проведения атак на территории Украины.

Напомним, что в Украине ликвидировали командира 9-й штурмовой роты интербригады российских оккупантов "Пятнашка" Батала Бигваву с позывным "Балу".

Также Фокус писал, что командование подразделений ВС РФ на Запорожском направлении не дают своим раненым солдатам восстановиться и заживить раны. Вместо этого их отправляют в разведку.