Хто стоїть за масовими ракетними ударами по Україні: ГУР назвало імена генералів РФ (фото)

Розвідка Міністерства оборони України оприлюднила імена російських військових, які безпосередньо координували та виконували ракетні удари по українських містах, включно з Києвом, Дніпром, Маріуполем та Кременчуком. Серед них — командувачі стратегічної та дальньої авіації, які особисто планували атаки, розподіляли літаки та ракети між підрозділами, а також контролювали виконання місій, що призводили до загибелі сотень цивільних.

Related video

За інформацією ГУР, українська воєнна розвідка системно документує воєнні злочини російських військових. Одним із пріоритетних напрямів роботи є встановлення конкретних осіб, відповідальних за ракетні удари по містах України та руйнування цивільної інфраструктури. Нині опубліковано оновлені дані про командирів дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, причетних до стратегічного планування та виконання цих атак.

З 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року російські війська здійснили 2354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160, 321 пуск крилатої ракети Х-22/Х-32 з Ту-22М3 та 171 пуск аеробалістичних ракет "Кинджал" з МіГ-31К/І. Основними цілями обстрілів стали лікарні, пологові будинки, школи, університети, багатоквартирні будинки та електростанції.

Серед відомих атак:

27 червня 2022 року ракета Х-22 влучила у торговельний центр у Кременчуці, загинули 22 людини, понад 60 поранені;

1 липня 2022 року ракети Х-22 знищили під’їзд багатоквартирного будинку у Сергіївці, загинуло 22 людини, поранено 39, зокрема шестеро дітей;

14 січня 2023 року ракета Х-22 поцілила у житловий будинок у Дніпрі: загинули 46 осіб, серед них шестеро дітей, поранені 80 осіб;

8 липня 2024 року 22 людини загинули під час масованого удару по Києву, Дніпру, Кривому Розі та іншим містам, ракета влучила у дитяче відділення лікарні "Охматдит";

28 серпня 2025 року столицю України атакували різними типами ракет, загинуло 23 особи, серед них четверо дітей, понад 60 поранених.

Зокрема, серед головних фігурантів ГУР виділило генерала-лейтенанта Сергія Кобилаша, який обіймає посаду командувача ВПС та водночас є заступником головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ. Під його керівництвом стратегічна авіація Росії здійснила безліч масованих ракетних атак, серед яких удари по густонаселених районах Маріуполя, Дніпра, Києва та багатьох інших міст України. Кобилаш відповідав за планування та координацію операцій, а також за розподіл літаків і ракет між підрозділами. Відповідно до розвідданих, його участь у цих операціях була безпосередньою і систематичною — він не лише давав накази, а й контролював виконання планів.

Сергій Кобилаш Фото: пресслужба ГУР Міноборони Сергій Кувалдін Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Генерал-майор Сергій Кувалдін, командувач дальньої авіації, також входить до списку ключових фігурантів. Його підлеглі брали участь у багатьох масованих ракетних ударах, а сам Кувалдін відповідав за підготовку та посилання пілотів на завдання. За даними розвідки, під його керівництвом здійснювалися атаки на житлові квартали, лікарні та критично важливі об’єкти інфраструктури.

Сергій Шевель Фото: пресслужба ГУР Міноборони Олег Пчела Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Полковник Сергій Шевель, перший заступник командувача дальньої авіації, координував роботу підрозділів, які залучалися до ракетних ударів. Його підлеглі виконували завдання, які призводили до загибелі цивільного населення та руйнувань будівель. Розвідка вказує, що Шевель особисто контролював розподіл літаків на завдання і визначав пріоритети ударів, і це робить його безпосередньо причетним до наслідків атак.

Микола Варпахович Фото: пресслужба ГУР Міноборони Олег Скітський Фото: пресслужба ГУР Міноборони

До списку також потрапили генерал-майор Олег Пчела, який обіймає посаду заступника командувача дальньої авіації, командир 22-ї важкої бомбардувальної дивізії Микола Варпахович, командир 121-го важкого бомбардувального авіаполку Олег Скітський, командир 52 важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Ті́мошин, а також інші високопосадовці, причетні до планування та здійснення ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Розвідка також підкреслює, що кожен із командирів, зазначених у списку, неодноразово отримував нагороди та премії від вищого військового керівництва РФ за ефективність проведення атак на території України.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували командира 9-ї штурмової роти інтербригади російських окупантів "П'ятнашка" Батала Бігваву з позивним "Балу".

Також Фокус писав, що командування підрозділів ЗС РФ на Запорізькому напрямку не дають своїм пораненим солдатам відновитись та загоїти рани. Замість цього їх відправляють у розвідку.