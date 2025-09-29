Командир 9-ї штурмової роти інтербригади російських окупантів "П'ятнашка" Батал Бігвава тривалий час воював на Донеччині, зокрема в Авдіївці та Часовому Яру.

В Україні ліквідовано командира 9-ї штурмової роти інтербригади російських окупантів "П'ятнашка" Батала Бігваву з позивним "Балу". Про це повідомили російські мілітарі-пабліки.

Батал — уродженець Абхазії, окупованої Росією частини Грузії. Окупанти стверджують, що він тривалий час воював проти України в Донецькій області.

Найманець встиг узяти участь у боях в Авдіївці, Часовому Яру, у Курській області та на Костянтинівському напрямку.

"Неодноразово був поранений, але щоразу, тільки-но оговтавшись, повертався в стрій. Завжди був разом зі своїми бійцями на самому передку. Шість поранень красномовно це доводять", — зазначають військкори.

Знищення загарбника підтвердив офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штефан.

"Успішно демобілізовано командира штурмової роти "Пятнашка" Батала Бігвава", — написав він у Telegram.

Батал Бігвава був на "Миротворці"

Найманець Батал Бігвава з лютого 2025 року перебуває на сайті "Миротворець". У його профілі він описаний як воєнний злочинець, іноземний найманець і співучасник злочинів Росії проти України та її громадян.

"У складі російсько-фашистських окупаційних військ брав участь у бойових діях проти України та її громадян", — зазначили автори.

Батал служив в армії Росії у званні рядового і командував взводом, хоча Z-пабліки пишуть, що він командував 9-ю штурмовою ротою "П'ятнашки".

Найманця приписали до військової частини 3-го стрілецького батальйону 87-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

У лавах 102-го мотострілецького полку ЗС РФ спостерігалися великі втрати. Журналісти та OSINT-дослідники виявили зникнення громадян Китаю, які воювали у складі підрозділу.