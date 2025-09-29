Приехал из Абхазии: в Украине ликвидировали командира штурмовой роты ВС РФ "Пятнашка" (фото)

Командир 9-й штурмовой роты интербригады российских оккупантов "Пятнашка" Батал Бигвава долгое время воевал в Донецкой области, в частности, в Авдеевке и Часовом Яре.

В Украине ликвидированы командира 9-й штурмовой роты интербригады российских оккупантов "Пятнашка" Батала Бигваву с позывным "Балу". Об этом сообщили российские милитари-паблики.

Батал — уроженец Абхазии, оккупированной Россией части Грузии. Оккупанты утверждают, что он долгое время воевал против Украины в Донецкой области.

Наемник успел поучаствовать в боях в Авдеевке, Часовом Яре, в Курской области и на Константиновском направлении.

"Неоднократно был ранен, но каждый раз, едва оправившись, возвращался в строй. Всегда был вместе со своими бойцами на самом передке. Шесть ранений красноречиво это доказывают", — отмечают военкоры.

Уничтожение захватчика подтвердил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизован командир штурмовой роты "Пятнашки" Батал Бигвава", — написал он в Telegram.

Батал Бигвава был на "Миротворце"

Наемник Батал Бигвава с февраля 2025 года находится на сайте "Миротворец". В его профиле он описан как военный преступник, иностранный наемник и соучастник преступлений России против Украины и ее граждан.

"В составе российско-фашистских оккупационных войск принимал участие в боевых действиях против Украины и ее граждан", — отметили авторы.

Батал служил в армии России в звании рядового и командовал взводом, хотя Z-паблики пишут, что он командовал 9-й штурмовой ротой "Пятнашки".

Наемника приписали к воинской части 3-го стрелкового батальона 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР".

Напомним, эксперты говорили о наименьших потерях личного состава ВС РФ в августе с апреля прошлого года.

В рядах 102-го мотострелкового полка ВС РФ наблюдались большие потери. Журналисты и OSINT-исследователи обнаружили исчезновение граждан Китая, воевавших в составе подразделения.