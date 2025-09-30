Був ватажком "Авангарду": ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії на Кавказі (відео)

Співробітники ГУР 27 вересня ліквідували в Ставропольському краї РФ підполковника Росгвардії та ще двох "росгвардійців". Ліквідований офіцер був очільником групи російського спецпідрозділу "Авангард".

Про успішну ліквідацію підполковника Росгвардії на території ворога пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомила 30 вересня. Операцію провели біля хутора Тамбукан у Ставропольському краї. Разом з очільником групи ліквідували його помічника та водія.

ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії.

"Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", — зазначили в ГУР.

Українські розвідники діяли за підтримки руху визволення Кавказу. Співробітники ГУР з'ясували місця перебування та маршрути пересування "росгвардійців" і підірвали їхній транспорт.

Зазначимо, сформований у 1998 році підрозділ спеціального призначення "Авангард" раніше мав назву "Едельвейс". Він входить до війська Національної гвардії Росії. Пункт постійної дислокації "Авангарду" знаходиться в місті Мінеральні Води Ставропольського краю.

