У Казахстані вибухнув БПЛА з українськими написами: що кажуть військові (фото)

Міністерство оборони Казахстану посилило контроль за повітряним простором після інциденту з вибухом безпілотника в Західно-Казахстанській області. Військові підтвердили, що в Бурлинському районі вибухнув невідомий літальний апарат.

23 жовтня стало відомо, що в Казахстані знайшли уламки, схожі на фрагменти безпілотника. На опублікованих фото видно попереджувальні написи українською мовою. Про це повідомляє Tengrinews.kz з посиланням на місцеве Міноборони.

За офіційними даними, уламки виявлено у віддаленій місцевості, поза зоною проживання населення. Постраждалих і матеріальних збитків не зареєстровано. У Міноборони Казахстану заявили, що "проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин інциденту і походження об'єкта".

"Міністерством оборони Республіки Казахстан вжито додаткових заходів щодо посилення контролю за повітряним простором і запобігання несанкціонованому перетину державного кордону повітряними об'єктами. Тривають консультації з іноземними партнерами, яким потенційно можуть належати ці апарати", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Казахстану.

Раніше повідомлялося, що на місці падіння фрагментів безпілотника перебувають представники акімату району, департаменту НС і поліції.

Казахське видання "Уральская неделя" зазначає, що вранці 23 жовтня в сусідній Оренбурзькій області Росії лунала повітряна тривога через загрозу БПЛА, і оголосили план "Ковер" в аеропортах Оренбурга й Орська. Раніше на території ЗКО кілька разів виявляли безпілотники, що впали, у цілому вигляді.

"Сьогодні вранці біля селища Кизилтал у Бурлинському районі в ЗКО вибухнув дрон невідомого походження. У будинків у селищі ледь дахи не післятали... Дрон ніс бойовий заряд значної потужності, судячи з вирви, що утворилася", — йдеться в повідомленні.

У березні 2025 року фрагменти невпізнаного безпілотного літального апарата (БПЛА) виявили в Жанібекському районі Західно-Казахстанської області. Тоді в департаменті поліції регіону також повідомили про проведені перевірочні заходи за фактом виявлення предметів, схожих на фрагменти безпілотного літального апарата.

Міноборони України ще не коментувало інцидент із дроном у Казахстані.

