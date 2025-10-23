В Казахстане взорвался БПЛА с украинскими надписями: что говорят военные (фото)

Министерство обороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством после инцидента со взрывом беспилотника в Западно-Казахстанской области. Военные подтвердили, что в Бурлинском районе взорвался неизвестный летательный аппарат.

23 октября стало известно, что в Казахстане нашли обломки, похожие на фрагменты беспилотника. На опубликованных фото видны предупреждающие надписи на украинском языке. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на местное Минобороны.

По официальным данным, обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано. В Минобороны Казахстана заявили, что "проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта".

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - говорится в сообщении Министерства обороны Казахстана.

Ранее сообщалось, что на месте падения фрагментов беспилотника находятся представители акимата района, департамента ЧС и полиции.

Казахское издание "Уральская неделя" отмечает, что утром 23 октября в соседней Оренбургской области России звучала воздушная тревога из-за угрозы БПЛА и был объявлен план "Ковер" в аэропортах Оренбурга и Орска. Ранее на территории ЗКО несколько раз обнаруживались упавшие беспилотники в целом виде.

"Сегодня утром около поселка Кызылтал в Бурлинском районе в ЗКО взорвался дрон неизвестного происхождения. У домов в поселке чуть крыши не послетали… Дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке", — было сказано в сообщении.

В марте 2025 года фрагменты неопознанного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. Тогда в департаменте полиции региона также сообщили о проводимых проверочных мероприятиях по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты беспилотного летательного аппарата.

Минобороны Украины еще не комментировало инцидент с дроном в Казахстане.

