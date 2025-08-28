Российскую путинистку Гагарину "выгоняют" из Казахстана, отменив концерты: что произошло (фото)

Граждане Казахстана инициировали петицию в тамошнее Министерство культуры и информации с требованием запретить выступления российской певицы Полины Гагариной в городах Астана и Алматы, ссылаясь на ее политическую позицию.

Петиция размещена на платформе E-petition, где авторы выражают серьезную обеспокоенность относительно запланированных выступлений артистки, которая поддерживает политический курс Владимира Путина. Продажа билетов на концерт, запланированный на 27 ноября, уже приостановлена.

"Мы, граждане Республики Казахстан, выражаем свою обеспокоенность проведением концертов российской певицы Полины Гагариной, запланированных в городах Алматы и Астана", — заявляют инициаторы обращения.

Гагарину "выгоняют" из Казахстана

Авторы петиции приводят несколько ключевых аргументов в поддержку своего требования. Первый касается вопросов общественной безопасности и общественной стабильности.

"Артистка публично высказывалась и участвовала в мероприятиях, связанных с поддержкой политики, противоречащей международному праву и вызывающей широкий общественный резонанс. Это может вызвать социальное напряжение и раскол в казахстанском обществе", — отмечается в документе.

В Казахстане байкотируют концерты Полины Гагариной Фото: Instagram

Второй аргумент касается защиты национальных интересов страны. Инициаторы считают, что проведение концерта может восприниматься как косвенное одобрение взглядов, которые противоречат официальной внешнеполитической позиции Казахстана по мирному урегулированию международных конфликтов.

Третьим пунктом авторы выделяют этические и культурные соображения, подчеркивая традиционную позицию Казахстана в отношении развития культуры.

"Казахстан всегда выступал за развитие культуры, основанной на взаимном уважении, а приглашение исполнителей, чья деятельность воспринимается как политизированная, подрывает доверие граждан к организаторам культурных мероприятий", — утверждают они.

Требования к организаторам

В финальной части петиции выдвигаются конкретные требования: "Исходя из вышеизложенного, мы требуем: отменить концерты Полины Гагариной в Алматы и Астане, усилить контроль за приглашением иностранных артистов, чья деятельность может нанести вред межнациональному согласию и общественному порядку в Казахстане. Мы выступаем за культурные мероприятия, объединяющие людей, а не вызывающие разделение и общественные конфликты".

Согласно информации на официальном сайте Полины Гагариной, концерт в Астане все еще запланирован на 27 ноября, однако купить билеты сейчас нельзя.

