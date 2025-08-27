"Я очень испугалась": на Анну Тринчер напали прямо на сцене (видео)

На концерте украинской певицы Анны Тринчер в Тернополе неизвестные мужчины попытались напасть на артистку прямо на сцене, но охрана вовремя вмешалась.

Related video

Так, в ролике, которым поделилась сама Тринчер в соцсетях, видно, как на сцену, где выступала певица, выбежало несколько мужчин.

На Анну Тринчер напали на концерте

Охрана на мероприятии моментально отреагировала, поэтому те не успели нанести вред звезде.

"Это треш. На меня хотели напасть на концерте. Вы чего? Нельзя так! Вы напугали меня. Я очень испугалась, если честно... что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию", — отметила певица.

Подписчики Тринчер поддержали ее в комментариях:

"Что у людей в их голове происходит? Слава Богу охрана хорошая".

"Ань хорошо удержалась, и адекватно среагировала не растерялась".

"Анют ты невероятная. Это просто ужас, твоя охрана молодец".

Впрочем, были и пользователи сети, которые обвинили саму артистку и ее образы, которые якобы провоцируют мужчин.

"Это вообще сюр, что по сегодняшнее современное время есть огромное количество именно женщин, которые оправдывают какие-то ужасные поступки мужчин вот таким образом", — ответила Тринчер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса разобрал изменения во внешности артистки.