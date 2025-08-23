"Впереди еще много работы": Тринчер купила машину своей мечты, которая может стоить $100 тысяч

24-летняя украинская певица и актриса Анна Тринчер приобрела элитный автомобиль марки BMW X5. Юная знаменитость сделала себе такой подарок на день рождения, который праздновала 3 августа.

О недешевой покупке звезда соцсетей сообщила в Instagram. Она выложила видео с новеньким авто и поделилась мыслями по этому поводу.

Анна Тринчер купила элитное авто BMW

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо — когда осуществляются твои мечты. Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Эта машина — моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно", — отметила Тринчер.

Перед этим она "попрощалась" со своей первой машиной оранжевого оттенка: "Я благодарю ее за то, что на 100% соответствовала моему внутреннему миру, но этот этап завершен и я хочу идти дальше".

Анна Тринчер показала свою первую машину Фото: annatrincher_official\Instagram

"Впереди еще много работы, но я уже стремительно врываюсь в новый этап своей жизни) и беру вас с собой", — добавила артистка.

В частности, Анна Тринчер призналась, что ей трудно научиться радоваться своим финансовым достижениям.

Анна Тринчер купила новую машину Фото: annatrincher_official\Instagram

Стоимость такой машины колеблется в районе $100 тысяч.

