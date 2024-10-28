Анна Тринчер ответила в каких отношениях сейчас находится с Александром Волошиным

Анна Тринчер призналась, что не поддерживает отношения с Александром Волошиным. Зато блогер заявил, что помирился с певицей.

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Певица Анна Тринчер прокомментировала в каких сейчас отношениях находится с бывшим мужем, блогером Александром Волошиным, который в конце лета уехал из Украины. Подробностями своих отношений после развода она поделилась в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ.

Певица призналась, что сегодня ее с Александром Волошиным ничего не объединяет да и общаться с ним у нее желания нет. Зато Александр в очередной раз заинтриговал своих поклонников сделав упрек о примирении с бывшей. Так, выехав на Бали блогер написал, что долго хотел рассказать, но все откладывал. По его словам, он помирился с Аней. Однако, о каком именно примирении идет речь он не уточнил. Рассказал только то, что она ему прислала медитацию, которая очень ему помогла.

Сама же Тринчер ничего об этой ситуации не говорит.

"Что касается моего бывшего мужа, я думаю, что в какой-то момент он просто потерял себя и стал не на тот путь, но я всегда верила в него, как в человека. И я верю, что у него найдется силы, а может уже так и случилось, вернуть себя себе. Это первый мужчина, которому я сказала "да", я хочу прожить с тобой эту жизнь. Где-то он меня сломал, но именно это стало катализатором такой сильной версии меня", — сказала Тринчер.

Она также рассказала, что после развода пыталась сразу же найти новые отношения, но это не дало никаких результатов. Певица призналась, что в этот сложный жизненный период наибольшую поддержку она получила от своей свекрови, мамы Александра, которая постоянно была с ней на связи.

По какой-то своей привычке, я искала, где же этот человек в моей жизни. Потому что я жила в созависимых отношениях, и как ребенок, у которого нет папы, для меня это большая трагедия. Я не понимала, как жить самой. И поэтому, несмотря на то, что это меня очень сильно ранило, развод, я подсознательно искала мужчину. Ходила на свидания. Все это было... когда ты приходила со свидания и запах не тот, взгляд не тот, шутки не те и все не то", — призналась Тринчер.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер впервые прокомментировала слухи об интиме с актером из фильмов для взрослых.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер ответила, чем закончился ее скандал с Олей Поляковой.